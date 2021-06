Pedro Acosta contento con la victoria y la lección aprendida

Hohenstein-Ernstthal (Alemania), 20 jun (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM) consiguió su cuarta victoria de la temporada, que le hace más líder de Moto3 y ha reconocido que los entrenamientos que realizó con Jack Miller después de Cataluña le han servido para 'ver cosas que antes no veía' y aprender la lección.

'Venimos de dos carreras sufriendo, así que ya era hora y tanto Aki -Ajo- como Paco -Mármol- me dijeron las cosas claras en lo que fallaba y después de entrenar con Jack -Miller- para ver cosas que yo antes no veía', reconoció el piloto español.

'Creo que eso me ha ayudado mucho y ha sido la clave, porque he llegado aquí y ya iba rápido desde el primer entrenamiento', explica Acosta, quien añade sobre lo aprendido que son 'unos toques en el estilo'. 'No en enseñarme a pilotar, sino saber si es mejor frenar pronto y salir rápido de la curva'.

'Pequeños detalles que a mí antes me faltaban, porque frenando era muy fuerte, pero luego llegaba el trece a la primera curva y no ha ido tan mal y nos quedamos con eso', continuó Acosta.

El líder del mundial reconoce que la carrera ha sido 'muy larga' y enseguida ha reconocido que 'nunca había dado tantas vueltas en carrera y por eso gestionar los neumáticos era difícil, pero el equipo ha trabajado súper bien y me han dado la mejor moto que han podido porque el compuesto duro lo podía llevar hasta el final'.

Pedro Acosta ha recuperado muchos puntos con esta victoria y por ello ha señalado que 'llevaba dos carreras marcándome objetivos y no habían salido ni había subido al podio, pero por ahora sigo sin marcarme objetivos, prefiero disfrutar y que venga lo que tenga que venir'. EFE