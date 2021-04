Pedro Acosta: 'Esto pasa por trabajar con genios'

Madrid, 4 abr (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM), vencedor del Gran Premio de Doha de Moto3 y nuevo líder del Mundial con 16 años y después de salir desde la calle de talleres para cumplir con una sanción, dijo que 'esto pasa por trabajar con genios'.

'Ayer lo veíamos todo un poco oscuro después de enterarnos de la penalización y esta mañana, al levantarme, le he dicho a mi asistente: 'Paco, podemos hacerlo'; y entonces creo que ha salido todo demasiado bien', señaló.

'Creo que la semana pasada, por hacer segundo, tampoco me vi muy crecido, estaba con el papel de hacer segundo, pero ahora estoy supercontento', resaltó el piloto de KTM, que se sorprendió cuando le dijeron que era el nuevo líder del Mundial. '¡Buah!', exclamó, y añadió que 'esto está saliendo demasiado bien'.

'Cuando he visto en la pizarra en la primera vuelta que estábamos a siete segundos, creo que el grupo de cabeza se ha molestado, como la semana pasada, y eso ha ayudado un poco a que nosotros llegáramos', comentó.

'La verdad es que ni Fenati ni Sergio me han molestado, me han dejado hacer la carrera, y cuando he llegado al grupo me he relajado un poco porque sabía que era puerta grande u hospital y me he relajado un poco, pero al ver a Jaume -Masiá- he pensado 'buah' este fin de semana tengo que ganar', manifestó.

Pedro Acosta, vencedor de la 'Red Bull Roookies Cup' del año pasado, dedicó su triunfo 'a todo el equipo', a sus padres y a su asistente Paco. 'Sin ellos no habría sido posible nunca', afirmó. EFE