Pedro Acosta reconoce que 'alguna vez habría que perder'

Madrid, 16 may (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM) reconoció tras la carrera de Francia, tras la cual es todavía más líder, que 'alguna vez habría que perder', en alusión al octavo puesto que ha conseguido en Le Mans tras el percance que tuvo durante las primeras vueltas.

'Si no hubiese caídas esto no tendría gracia', reconoció sonriendo el líder del mundial, que destacó que va a continuar exactamente igual que hasta ahora, trabajando sin pensar en nada más que en las carreras de Mugello y Montmeló, sus siguientes citas del campeonato.

'Iba muy cómodo y la verdad es que no sé muy bien por qué he caído, pero sólo he pensado en volver cuanto antes para intentar seguir y no cometer más errores', recuerda Acosta de su remontada. EFE