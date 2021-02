Pedro Almódovar y Rita Moreno, 'gemas preciosas' para el Festival de Miami

Miami, 4 feb (EFE).- El Festival de Cine de Miami (EE.UU.) anunció este jueves el programa de su edición 2021, que incluye más de 100 filmes de 40 países y premios al cineasta español Pedro Almódovar y a la actriz puertorriqueña Rita Moreno, entre otros.

Después de haber tenido que suspender intempestivamente y a la mitad su edición de 2020 debido a la covid-19, el festival miamense se reencontrará con el público del 5 al 14 de marzo con un formato que combina lo presencial y lo virtual.

'En este año como en ningún otro, todos anhelamos estabilidad y sentido de continuidad. Al redefinir el Festival de Cine de Miami para la nueva era del cine, nos proponemos continuar nuestra misión de resaltar los talentos creativos más destacados y las nuevas obras de la temporada', expresó Jaie Laplante, director ejecutivo del Festival, en un comunicado.

El evento organizado por la universidad Miami Dade College (MDC) será inaugurado y clausurado con dos estrenos mundiales de artistas de Miami: 'Ludi', de Edson Jean, y 'Birthright', de Jayme Gershen.

Junto a Almódovar y Moreno, que serán galardonados con los Premios Precious Gem (Gema Preciosa), se reconocerá a los actores Riz Ahmed ('Sound of Metal'), Javier Cámara ('El olvido que seremos'), Aldis Hodge ('One Night in Miami') y Andra Day ('The United States vs. Billie Holiday'), así como al cineasta Joshua James Richards ('Nomadland').

El día de la inauguración el Festival realizará la entrega virtual de su premio Precious Gem Master Award a Almodóvar, ganador de dos Óscar, entre otros muchos galardones, antes del estreno en Miami de su primer filme en inglés, el cortometraje de acción en vivo 'The Human Voice', protagonizado por Tilda Swinton.

También recibirá de forma virtual su premio Precious Gem Icon Rita Moreno, una de los dos únicos profesionales de la actuación en la historia que han ganado los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

La entrega del galardón será el 10 de marzo, antes del estreno en Miami del nuevo documental de Mariem Pérez Riera 'Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It'.

En su trigésimo octava edición, el festival mantiene un marcado acento iberoamericano, aunque en el programa hay filmes de otras zonas, como 'Charlatan' (República Checa), dirigida por Agnieszka Holland.

'El cuento del tío' (Argentina-Chile), de Ignacio Guggiari; 'Mis 500 locos', de Leticia Tonos, candidata de República Dominicana a competir por el Óscar a película extranjera; '1991' (Guatemala), de Sergio Ramírez; 'El perro que no calla' (Argentina), de Ana Katz; 'Nudo Mixteco' (México), de Ángeles Cruz; 'Hotel Coppelia' (República Dominicana), de José María Cabral, y 'Las mejores familias' (Perú-Colombia), de Javier Fuentes-León, son algunos de los filmes de América Latina en este certamen.

'El olvido que seremos', del español Fernando Trueba, protagonizada por Javier Cámara y representante oficial de Colombia en los Óscar, tendrá una presentación especial en el festival, al igual que la serie 'The Miramar Murders: The State vs Pablo Ibar' (España), dirigida por Olmo Figueredo.

El mismo trato recibirán los filmes de temática cubana 'Plantados' (Estados Unidos), dirigida por Lilo Vilaplana, 'A New Dawn', de Manny Soto, y 'Revolution Rent', de Víctor Patrick Alvárez y Andy Señor Jr.

'La ciudad de las bestias salvajes' (Colombia), de Henry Rincón), 'El inconveniente' (España), de Bernabé Rico, 'Explota Explota' (España), de Nacho Alvárez, 'Nora' (España), de Lara Izaguirre, y 'Las Siamesas' (Argentina), dirigida por Paula Hernández, competirán por un premio iberoamericano patrocinado por Warner. EFE