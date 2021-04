Pedro Castillo: 'El cambio y la lucha recién comienzan' en Perú

Lima, 12 abr (EFE).- El candidato presidencial Pedro Castillo, del partido de extrema izquierda Perú Libre, aseguró al cierre de este domingo electoral que 'el cambio y la lucha recién comienzan' en Perú y reafirmó su compromiso en establecer una alianza con 'el mismo y verdadero pueblo peruano' para preservar sus raíces.

'Mañana es un nuevo día. Vamos a tomar nuevamente el retorno a los pueblos' y 'el cambio y la lucha recién comienzan', aseveró Castillo en declaraciones a la prensa desde la plaza de Armas de Tacabamba, en la región andina de Cajamarca, donde nació.

El candidato, maestro y líder sindical, encabeza tanto el recuento de votos divulgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con actas contabilizadas al 11,4 % como las estimaciones estadísticas, que lo ubican con casi total seguridad en la segunda vuelta electoral y en camino por tanto a pelear la presidencia en el proceso electoral previsto para el próximo mes de junio.

'Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Han tenido tiempo suficiente, décadas, pero ¿cómo dejan al país? Llegas a Lima Metropolitana, a las grandes ciudades, y encuentras a los lugares con opulencia que no miran más allá de su nariz', expresó el candidato.

Entre ovaciones de sus seguidores y gritos de 'Pedro, presidente', Castillo señaló que 'la gran alianza para sacar adelante' el Perú 'no es obedeciendo a planes programáticos, la gran alianza se tiene que hacer con el mismo y verdadero pueblo peruano'.

Así, marcando distancias del resto de candidatos bien posicionados en los resultados preliminares, los derechistas radicales Keiko Fujimori y Hernando De Soto, el candidato insistió en que no irá a 'tocar las puertas de quienes tienen intereses cerrados'.

Finalmente, Castillo hizo un llamado a sus simpatizantes a 'no caer en ningún tipo de provocaciones porque quienes no conocen la patria están mirando cualquier error y si hay un logro no van a saber reconocerlo', opinó.

Los candidatos derechistas Hernando De Soto, Keiko Fujimori y Rafel López Aliaga compiten para llegar a la segunda vuelta electoral y medir sus fuerzas con la izquierda radical de Castillo.EFE