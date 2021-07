$!Pedro Castillo, el primer presidente de Perú surgido lejos de sus élites

Maestro con “palabra”

En el pequeño caserío norteño de Chugur, de donde proviene Castillo, asuntos que tanto preocupan a las élites limeñas como la cotización del dólar o el desempeño de la bolsa de valores son irrelevantes para sus vecinos, más interesados en que llueva para tener una buena cosecha o en que no se enfermen sus animales.

Triunfo por la mínima

En primera vuelta fue el más votado, y en la segunda le tocó un feroz cara a cara con Keiko Fujimori, a la que derrotó por apenas 44,263 votos gracias al antifujimorismo acérrimo de muchos peruanos, que evitó por tercera vez consecutiva que la hija y heredera política Alberto Fujimori (1990-2000) alcanzara la Presidencia.

Pese a su improvisada candidatura, Castillo salió triunfador de una polarizada y fratricida batalla electoral, en la que fue objeto de una campaña de miedo lanzada por grupos de poder que, aliados con Fujimori, lo tildaron de “chavista”, “comunista” y “terrorista”.

“No somos chavistas, no somos comunistas, no somos terroristas. No le vamos a quitar las propiedades a nadie. Es totalmente falso lo que se ha dicho anteriormente. Somos democráticos”, repite Castillo, quien en primera vuelta hizo polémicas propuestas como prescindir del Tribunal Constitucional o de la Defensoría del Pueblo.

Castillo afirma que si algo lo motiva es su ambición de eliminar las enormes desigualdades históricas que hay en su país, y para lograrlo intenta dar muestras de ser más pragmático que ideológico.

“¿De qué sirve la derecha o la izquierda cuando el pueblo pasa hambre?”, se preguntó en una conversación virtual que sostuvo con el expresidente de Uruguay José Mujica.