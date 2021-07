Pedro Castillo recibe las credenciales de presidente electo de Perú

Lima, 23 jul (EFE).- El maestro rural y sindicalista Pedro Castillo recibió este viernes las credenciales de presidente electo de Perú para el período 2021-2026, entregadas en una ceremonia oficial organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

'Para mí este es un honor, que juro no defraudar', dijo un emocionado Castillo al momento de recibir los documentos otorgados por el presidente del JNE, José Luis Salas, quien también entregó credenciales a la vicepresidenta electa, Dina Boluarte.

En su posterior discurso, Castillo saludó 'al pueblo peruano por la confianza puesta' en él y en su partido, Perú Libre, y agradeció 'el denodado esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones' para realizar las elecciones presidenciales.

Aseguró que este 28 de julio asumirá la jefatura del Estado 'para hacer cumplir el papel en el marco de la gobernabilidad respetando la institucionalidad' y la Constitución que, según añadió, 'debe dejar que la evalúen los peruanos y sea el pueblo el que la determine'.

'Estamos acá para decirles que no vamos a defraudar al Perú, pero también vamos a llamar a la personas idóneas y comprometidas, pero con lealtad', remarcó.

El presidente electo, a quien el fujimorismo y las fuerzas de la derecha peruanas acusan de ser 'comunista' y 'chavista', también rechazó 'rotundamente' la posibilidad de querer implantar en su país un Gobierno con 'modelos de otros países'.

'No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos comunistas', enfatizó antes de asegurar que su régimen va 'a combatir el terrorismo venga de donde venga'.

Tras eso, hizo un llamado 'a la mas amplia unidad' y convocó a todos sus compatriotas, incluidos sus adversarios políticos, para que contribuyan a implementar 'el verdadero modelo peruano pensando en su diversidad, en su cultura, en los hombres y mujeres de esta patria'.

'Voy a dejar el sudor trabajando y luchando por este pueblo para que todos tengamos las mismas oportunidades, para que todos tengamos que apuntar a que las nuevas generaciones, los nuevos niños, primero tengan las mismas esperanzas', sostuvo.

Castillo fue proclamado como presidente electo de Perú el pasado lunes, un mes y medio después de los comicios que ganó a la derechista Keiko Fujimori, quien retrasó su nombramiento con más de un millar de impugnaciones en las que denunció sin pruebas fehacientes un supuesto 'fraude'.

A diferencia de sus predecesores, Castillo comenzará su mandato con solo una vicepresidenta, pues Vladimir Cerrón, el líder y fundador de Perú Libre, fue invalidado como candidato al tener una condena firme por corrupción, producto de su gestión como gobernador de la céntrica región andina de Junín. EFE

