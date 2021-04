Pedro: 'Estoy regresando con fuerza'

Roma, 8 abr (EFE).- El español Pedro Rodríguez, extremo del Roma, celebró este jueves la victoria por 1-2 de su equipo en el campo del Ajax y aseguró que está volviendo con 'fuerza' tras una temporada frenada por los problemas físicos.

'Me encuentro bien, tuve unas lesiones que me frenaron, pero ahora estoy regresando con fuerza. Tenemos que jugar juntos y yo me siento cómodo con el equipo', afirmó Pedro al acabar el partido de Amsterdam, en declaraciones a la televisión italiana 'Sky Sport'.

Pedro, de 33 años, disputó 32 partidos y marcó cinco goles en su primera campaña italiana, tras su exitosa carrera vivida con el Barcelona y el Chelsea.

'Estamos jugando bien en Europa, tenemos que seguir con esta mentalidad. Sabemos que en la vuelta será difícil', afirmó el canario en italiano, al comentar la eliminatoria ante el Ajax.

Séptimo y separado por siete puntos de la zona de Liga de Campeones de la Serie A, el Roma es el único equipo italiano que sigue vivo en Europa y se quedó con la Liga Europa como principal objetivo del curso.

'La Serie A me sorprendió, por el nivel de todos los equipos. Es una liga difícil como España o Inglaterra. Debemos seguir así y pensar en el domingo (contra el Bolonia)', dijo al analizar su nueva etapa italiana. EFE