Pedro León confía en 'dar un susto' al Real Madrid en Valdebebas

Eibar (Guipúzcoa), 10 jun (EFE).- El centrocampista de la S.D. Eibar Pedro León no descarta sorprender este domingo al Real Madrid en Valdebebas, confía en 'dar un susto' al conjunto blanco y recuerda que las medidas del campo de Alfredo Di Stéfano y las del Bernabéu son las mismas, para restar importancia al cambio de escenario.

'Al final no queda otra. He entrenado allí pero no he jugado y seguro que el campo va a estar bien, aunque enfrentarse al Real Madrid siempre es complicado', señaló el futbolista murciano.

Pedro León ve otros factores que pueden beneficiar a su equipo, a priori candidato a la derrota contra el segundo clasificado, y recordó que 'los primeros partidos nunca son fáciles, igual que ocurre a principio de temporada y esperamos que también sea así'.

El jugador armero, que también recordó que su rival 'nunca ha jugado un partido oficial sin público', está satisfecho con la medida de poder realizar cinco cambios durante el encuentro, aunque ello pudiera beneficiar a los rivales con mayor profundidad de banquillo.

'No estamos acostumbrados a jugar tantos partidos seguidos y es una forma de refrescar a los jugadores con esos cambios, además de proteger la salud de los futbolistas', declaró al respecto.

Pedro León, a nivel personal, dijo encontrarse 'muy bien físicamente' después de muchas semanas sin ejercitarse en grupo y también ve en forma al resto del equipo.

'Estamos muy bien pero el ritmo futbolístico no va a ser el mejor y se va a notar aunque hayamos hecho encuentros amistosos entre nosotros', declaró el futbolista a las redes sociales del club. EFE

