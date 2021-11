Pedro Martínez Losa: 'España es el equipo que mejor juega del mundo'

Madrid, 25 nov (EFE).- Pedro Martínez Losa, técnico de la selección de Escocia, que el próximo martes visitará en el estadio la Cartuja de Sevilla a España en partido de clasificación para el Mundial 2023, aseguró que el conjunto de Jorge Vilda 'es el equipo que mejor juega del mundo'.

'A nivel conceptual es muy superior al resto', apuntó Martínez Losa sobre la Roja. 'Son favoritas al primer puesto. Estamos igualadas y antes vamos a jugar ante una complicada Ucrania. Queremos ir partido a partido. Es un premio poder competir contra España, pero es un grupo de cinco y cada partido es importante', añadió.

Para el técnico madrileño, de 45 años, la selección española femenina es cada vez más candidatas en los grandes torneos. 'Se puede comparar con el proceso de la masculina, en el que un grupo fuerte de jugadores del Barça marcaba el estilo y competía con un fútbol diferente al de los rivales. España tiene todavía que dar ese paso y clasificarse para una final y ganarla. Pero a nivel conceptual se ve lo que es capaz de hacer en cada partido', afirmó en declaraciones a la FIFA.

No obstante, Martínez Losa cree que Escocia luchará por la clasificación para el Mundial con unas armas determinadas: 'Seremos un equipo que quiere tener el balón, divertirse y que quiere que los aficionados conecten con el equipo y sean nuestro jugador número 12 en muchos partidos que juguemos en Hampden Park'.

“Quiero hacer un fútbol atractivo para que los aficionados se identifiquen. Inspirar a todas las generaciones de niñas y mujeres de Escocia y que durante los años se nos recuerde como un equipo que hizo algo especial”, agregó el entrenador español, que llegó al banquillo escocés el pasado julio y que, según reconoció, comenzó en el fútbol femenino casi por casualidad, a través del Pozuelo con tan solo 21 años.

'No tenía ni idea de fútbol femenino. Era joven, quería aprender y como estaba allí con el fútbol base del Atlético, me dieron la oportunidad de entrenar al Pozuelo. Era una oportunidad de progresar, de entrenar al máximo nivel más rápidamente que la que pensaba que iba a tener en el fútbol masculino', recordó.

'A partir de ahí se me fueron dando oportunidades de crecer y me convertí en un especialista en el fútbol femenino', indicó Martínez Losa, quien ha pasado también por Rayo Vallecano, Western New York Flash, Arsenal, Millwall y Girondins de Burdeos, entre otros, que cuando aceptó el ofrecimiento de la Federación escocesa les propuso 'desarrollar una cultura de excelencia y trabajo basada en una identidad y unos valores de equipo' así como evolucionar 'el ADN de la jugadora escocesa, qué significa jugar para Escocia, qué tipo de jugadora se necesita como país y a través de ella desarrollar nuestro estilo de juego'.

Ahora trata de clasificar a Escocia por segunda vez para un Mundial femenino tras debutar en 2019 después de no haber logrado el pase a la Eurocopa 2022. 'Al llegar me encontré un grupo ilusionado de corregirlo y buscar otro camino para volver a ese nivel. No podíamos olvidar que Escocia se había clasificado para un Europeo y un Mundial por primera vez. Ahora tenemos la suerte de tener una generación de jugadoras que puede clasificarnos y hacernos conseguir el objetivo', declaró. EFE

jap/arh