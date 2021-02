Pedro Pascal protagonizará la nueva y pandémica comedia de Judd Apatow

Los Ángeles (EEUU), 9 feb (EFE).- Pedro Pascal será uno de los principales atractivos de 'The Bubble', una comedia coral y basada en la pandemia de Netflix que dirigirá y escribirá Judd Apatow, informaron este martes medios estadounidenses.

El actor chileno estará acompañado en esta cinta por Maria Bakalova, Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Peter Serafinowicz y David Duchovny.

'The Bubble' se centrará en un grupo de actores que están rodando una gran superproducción de Hollywood pero que se quedan atrapados en un hotel cuando estalla la crisis del coronavirus.

Algunas fuentes cercanas al proyecto señalan que 'The Bubble' se inspiró parcialmente en las dificultades del rodaje de 'Jurassic World: Dominion', la nueva entrega de la saga jurásica y cuya producción se vio afectada por completo por la pandemia.

Pascal es sin duda uno de los nombres de moda de Hollywood.

El año pasado estrenó la segunda temporada de 'The Mandalorian', la aclamada y muy exitosa serie de 'Star Wars' que supone el primer proyecto televisivo no animado de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

El intérprete latino, que había saltado a la fama por las series 'Narcos' (2015-2017) y 'Game of Thrones' (2011-2019), también destacó en 2020 por ser uno de los villanos de 'Wonder Woman 1984', la esperada secuela de 'Wonder Woman' (2017) que lideraron Gal Gadot como estrella y Patty Jenkins como cineasta.

También tuvo tiempo para probar suerte en el cine familiar e infantil con 'We Can Be Heroes', una película del director latino Robert Rodríguez para Netflix.

Por su parte, Apatow es uno de los nombres clave de la comedia estadounidense del siglo XXI.

Como director ha firmado 'The 40 Year Old Virgin' (2005), 'Knocked Up' (2007) o 'Trainwreck' (2015), mientras que como productor o guionista ha dejado su huella en cintas como 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' (2004), 'Superbad' (2007), 'Bridesmaids' (2011), 'Begin Again' (2013) o 'The Big Sick' (2017), y en series como 'Freaks and Geeks' (1999-2000), 'Girls' (2012-2017) o 'Love' (2016-2018). EFE