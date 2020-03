Pedro Rodríguez cree que tendrán que hacer pequeña pretemporada

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El internacional español Pedro Rodríguez, delantero del Chelsea inglés, considera que si se reanudan las competiciones ligueras lo más normal es que los futbolistas tengan que hacer una pequeña pretemporada para ponerse en las mejores condiciones después del parón por la pandemia causada por el coronavirus.

'No tenemos ni idea de cuándo va a empezar la temporada. No sabemos qué impacto tendrá esta suspensión. Muchos equipos han estado separados durante muchos días, así que va a ser difícil ponerse en forma. Puedes entrenar duro en casa, pero eso no es nada comparado con el ritmo al más alto nivel. Tendremos que esperar a ver si la liga se reinicia y, si no, qué pasa después, y cómo van a reajustar todo el calendario, porque sin duda va a ser difícil', explicó Pedro a los medios del club londinense, al que llegó hace cinco años procedente del Barcelona.

'Imagino que tendría que haber una pretemporada corta y luego probablemente nos pondríamos rápidamente con los partidos restantes para tratar de completar la temporada, pero sólo si es posible, ya que se habla mucho de que algunas ligas podrían terminar y otras no. Estamos esperando que todas las autoridades tomen la iniciativa en esto', manifestó.

Pedro insistió en que tienen la incógnita de cuándo van a regresar a la acción e indicó que tienen que 'esperar y tratar de mantenernos en forma como sea posible para llegar a los partidos restantes en la mejor condición posible'. 'Por suerte, no nos quedan demasiados partidos. Creo que tenemos nueve partidos de liga, si no recuerdo mal, y tendremos que ver cómo podemos terminar la temporada', afirmó.

El futbolista canario, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, de 32 años, admitió que desde Londres ve la situación 'delicada y compleja' que se vive en España por los efectos del coronavirus.

'Están totalmente encerrados en sus casas, así que están viviendo una situación de crisis. También es una crisis económica, por supuesto, pero en este momento es secundaria. Lo más importante es que la gente se quede en casa con su familia. La policía y el ejército están en las calles y la situación está quizás más controlada que aquí en el Reino Unido, pero estamos viviendo una situación de caos y crisis debido a esta pandemia', comentó.

Para Pedro 'es difícil' estar lejos de su familia, como hijos, padres y hermanos 'en un momento complicado y difícil' para todos, pero señaló que está en 'contacto permanente por teléfono' para tratar de estar lo más cerca. 'Por supuesto, nos hubiera gustado estar allí, pero por razones de seguridad eso no es posible, así que por ahora nos quedaremos donde estamos e intentaremos superarlo lo mejor posible', dijo.

Parte del tiempo lo dedica a seguir las labores de su fundación en apoyo a los necesitados durante la actual crisis de COVID-19. 'Creo que toda la comunidad deportiva puede ayudar, no sólo el fútbol, y hay muchas áreas en las que es posible ayudar de alguna manera. La gente puede dar dinero, aunque sea una pequeña cantidad, porque eso puede ayudar a mucha gente', consideró.

También se esmera en mantenerse lo más en forma posible durante el parón. Como el resto de compañeros estuvo dos semanas aislado en casa tras el positivo de Callum Hudson-Odoi en la prueba del virus, mientras que ahora sigue las instrucciones gubernamentales de salir lo menos posible.

'Estoy bien, en casa todos los días y tratando de mantenerme ocupado. Estoy haciendo mucho ejercicio, entrenando a intervalos en la bicicleta, pasando mucho tiempo corriendo, haciendo clases de yoga en línea y entrenamiento con pesas', explicó el futbolista español, que trata también de 'seguir una dieta equilibrada, comiendo frutas y verduras, y tratando de mantener el peso adecuado'.

'Ese es el consejo que hemos recibido del club. Honestamente, han sido increíbles porque nos han proporcionado muchas cosas, desde máquinas de ejercicio que no teníamos hasta equipos deportivos, y también en términos de nutrición. Nos están cuidando mucho y están haciendo un gran trabajo, así que nuestro trabajo es estar preparados para cuando tengamos que jugar', comentó.

Además de hablar con su familia, lo hace constantemente con amigos para conocer su situación, así como con compañeros de equipo como César Azpilicueta, Kepa Arrizabalaga y Marcos Alonso, y con otros en España, como el barcelonista Jordi Alba. EFE