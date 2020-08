Pedro Rodríguez se despide del Chelsea: 'He sido muy feliz'

Redacción deportes, 9 ago (EFE).- El delantero español Pedro Rodríguez se despidió este domingo del Chelsea, 'después de cinco años maravillosos' en los que ganó la Premier League, la FA Cup y la Liga Europa.

A través de un mensaje recogido en la web del club inglés, Pedro Rodríguez comunicó a los aficionados del club londinense que, 'después de cinco años maravillosos', su etapa 'en el Chelsea llega a su fin'.

El futbolista canario se mostró agradecido con la directiva, los entrenadores, los compañeros de equipo y los seguidores por la experiencia y se mostró orgulloso de su tiempo como 'blue'.

'He sido muy feliz aquí, me he sentido como en casa', expuso.

En su mensaje de despedida, Pedro Rodríguez añadió: 'Ha sido un placer y un honor jugar para este club y ganar la Premier League, la FA Cup y la Liga Europa, además de competir en una de las mejores ligas de fútbol del mundo'.

'Tomé la decisión correcta, me llevo recuerdos maravillosos e inolvidables', apuntó. EFE