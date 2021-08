Pedrosa no se plantea más participaciones, salvo que no logren sus objetivos

Spielberg (Austria), 5 ago (EFE).- El español Dani Pedrosa, piloto probador de KTM y tres veces campeón del mundo de motociclismo hasta su retirada de la competición al final de 2018, ha asegurado que no se plantea más participaciones en el mundial, salvo que en el Red Bull Ring de Spielberg no logren los objetivos que se han planteado con su presencia en el Gran Premio de Estiria.

'Será un único evento, aunque tenemos que tener en consideración los resultados, en el sentido de si aprendemos cosas o no, puesto que si se nos quedan cosas en el tintero, por ejemplo si la carrera es en mojado y no podemos recabar la información que queríamos, a lo mejor tenemos que volver a considera la posibilidad de otra participación, pero por ahora será una única carrera', aseguró Dani Pedrosa a preguntas de los periodistas.

En cualquier caso, el ex piloto de Repsol Honda, que ha logrado mejorar considerablemente el rendimiento de la KTM RC 16 de MotoGP, ha destacado para él 'es un placer estar aquí, aunque por supuesto no me he preparado físicamente como si tuviese que afrontar toda una temporada completa, pero entraña un reto y no deja de ser una motivación dentro de mi rol actual en KTM'.

Pedrosa explicó sobre su nueva etapa profesional como piloto probador que 'desde el comienzo he podido apreciar que había una gran voluntad de mejorar la moto y de subsanar las diferencias que había, hemos estado trabajando arduamente y creo que hemos sido capaces de avanzar con el proyecto y me siento contento y recompensado con el trabajo de estas dos últimas temporadas'.

'Los pilotos se empiezan a sentir bien con las motos y a ocupar posiciones delante en la tabla y eso ha sido lo más interesante, ver el compromiso que afrontaron conmigo y que continúan con las mismas ganas de seguir mejorando', recalcó Pedrosa.

El piloto de KTM no se plantea expectativas ante el reto del fin de semana pues 'es difícil decir ya que el objetivo es aprender sobre las carreras de MotoGP actuales, porque tengo la sensación de que está cambiando y hasta ahora hemos podido avanzar bastante, pero parece que los pilotos afrontan situaciones distintas y fuera de la carrera nos resulta difícil emular estas situaciones'.

Y Pedrosa puso como ejemplo 'el hecho de lo difícil que resulta realizar un adelantamiento en la carrera, lo cual significa que hay que clasificarse muy bien en entrenamientos'.

'Estamos tratando de comprender todas estas cosas de forma que cuando vuelva a hacer pruebas en solitario me pueda poner en su lugar y entender sus problemas para solucionarlos, necesitamos meternos en su mentalidad para actualizar la información, pero también tenemos una serie de piezas que queremos probar. Es difícil de hablar de expectativas', afirma taxativo Dani Pedrosa.

Pedrosa insistió en el hecho de 'probar de primera mano cuáles son las sensaciones en carrera para 'ver cómo lograr mayor competitividad, por eso tenemos que intentar dar otra vuelta de tuerca para mejorar y plantear mejor el futuro, por eso creo que es importante contar con una imagen general de lo que ocurre en competición'.

'Me siento orgulloso de que los pilotos estén delante y disfruten pilotando la moto y de que el equipo esté contento con mi contribución', destaca Pedrosa sobre su trabajo con la marca austríaca KTM, además de el hecho que 'la moto es ahora más fácil en casi todos los circuitos, mientras que antes solo era competitiva en algunos trazados y eso es muy bueno al pensar en el campeonato'.

'La mentalidad de carrera será parte importante del proceso que viviré este fin de semana y será importante mejorar rápido las sensaciones, aunque no esperamos grandísimos resultados; tenemos un buen reto por delante para ver como reacciona mi cerebro', reconoce sincero Pedrosa. EFE

JLL/arh