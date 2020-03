Pekín aplica cuarentena obligatoria no domiciliaria, salvo pocas excepciones

Pekín, 16 mar (EFE).- La ciudad de Pekín comenzó hoy a aplicar la cuarentena obligatoria no domiciliaria a todos las personas procedentes del extranjero, sean residentes o no en la ciudad, lo que ha creado bastante confusión y largas horas de espera en el aeropuerto, informaron varios viajeros a Efe.

El Gobierno municipal publicó hoy las excepciones a esta medida, anunciada el domingo, por la que todos los viajeros que lleguen a la capital china y no tengan síntomas de estar contagiados de COVID-19 deben someterse a una cuarentena obligatoria de quince días en hoteles habilitados para ello por las autoridades.

Incluso los residentes en Pekín no podrán realizar la cuarentena en su casa a no ser que sean mayores de 70 años, menores de edad, mujeres embarazadas y los que puedan demostrar que viven solos, además de los enfermos cuya dolencia no les permita someterse al aislamiento.

En esos casos, los viajeros tendrán que solicitar, antes de regresar a Pekín, hacer la cuarentena en su casa a su comunidad de residencia, que deberá 'verificar' si la vivienda del solicitante 'cumple con las condiciones', según el comunicado del Gobierno municipal.

Varios viajeros confirmaron hoy a Efe que, tras esperar algunas horas dentro del avión y, después de realizar los trámites del aeropuerto, fueron llevados a un centro de convenciones en el distrito de Shunyi de la capital, desde el que se determina dónde tiene que realizar la cuarentena cada persona.

En el caso de hacerse en un hotel, los viajeros de paso y los residentes en Pekín -muchos de los cuales deben regresar a la ciudad para retomar sus trabajos- tendrán que abonar los gastos de alojamiento, según la instrucción municipal.

Fuentes del entorno de algunos viajeros que realizaban ya la cuarentena en hoteles designados antes de que entrase en vigor la nueva normativa indicaron que a algunos se les permite deambular por las instalaciones del edificio, pero otros no pueden abandonar su habitación, a donde se les lleva la comida.

Hasta ahora, la cuarentena obligatoria solo se aplicaba en Pekín a personas que entrasen en la capital desde países calificados de riesgo, entre los que figuraban Irán, Italia, Corea del Sur o España.

'Las personas que transmitan el virus ocultando información deberán responder ante la ley', advirtió el domingo el funcionario Chen Bei del Gobierno local pequinés.

Los contagios 'importados' procedentes del exterior son una de las mayores preocupaciones de las autoridades chinas, una vez que los casos locales apenas están creciendo ya.

De los 16 nuevos contagios que se registraron hoy en China, 12 eran 'importados' que se localizaron en Pekín (4), Cantón (en el sureste, 4), Shanghái (este, 2), Yunnan (sur, 1) y Gansú (centro-norte, 1). EFE