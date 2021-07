Película 'Animales humanos' muestra el lado más oscuro de lo cotidiano

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 16 jul (EFE).- Un perro y una ama de casa muestran su lado más oscuro en la nueva película mexicana 'Animales humanos', producida por Billy Rovzar y protagonizada por Adriana Luvier.

'La mayoría de las películas de terror más exitosas son sobre cosas cotidianas, agarramos cosas que entendemos como bonitas o que nos dan paz y seguridad y las distorsionamos', cuenta en entrevista con Efe Rovzar, quien ha sido inspirado en numerosas ocasiones por el escritor Stephen King.

La película relata la historia de una familia 'normal' que se ve amenazada por el perro de sus vecinos. Un accidente ocasionado por el animal lo encamina a un funesto destino que lastima profundamente a sus dueños y da comienzo a la peor pesadilla de la familia.

Este no es el primer trabajo de terror en el que ha participado Louvier, pues anteriormente fue parte de 'Más negro que la noche' (2014), pero califica su experiencia en el filme como un hecho único.

Su personaje pasará de la 'normalidad' a su instinto más feroz y pondrá en la mesa la discusión de ¿quiénes son más salvajes los animales o los humanos?, entre otros temas.

'(Su personaje) Tiene un arco increíble, es una mujer normal, una ama de casa con esposo y un hijo, lleva una vida muy cotidiana y se transforma, como actriz es algo que me llamó la atención, porque además es una historia que no tiene que ver con la bruja, o un fantasma, el terror lo crean los seres humanos', adelanta.

El filme ya está disponible en Amazon Prime Video y según comenta el productor de 'Monarca' (2019), no se trata de 'la típica película de terror', pues también ahonda de forma compleja en la manera en la que el ser humano interactúa con los seres vivos en general.

'Toca temas como nuestra relación con los demás a los que les late el corazón, o quienes demuestran alguna definición de vida, los animalitos en este caso, y nosotros como dueños en turno del mundo, pero creo que somos igual de animales que el animal más animal', dice el Rovzar.

MÁS TERROR EN MÉXICO

Para Billy es muy claro que si no hay demasiadas películas de un género hay que hacerlas, por eso no le importa si está desarrollado o no el terror en el país, sino que busca consolidarlo.

'Hay un ejemplo que me da risa en el que mandan a un lugar recóndito a una persona a poner una tienda de zapatos y cuando llega ve que nadie usa zapatos y se regresa, pero mandan a otro y dice, 'oye, aquí nadie usa zapatos, abramos 20 tiendas'. Es como una gran manera de decir, como no hay terror, hagamos terror', asegura.

Y cree fielmente que esto se debe de llevar a la práctica en cualquier ámbito porque 'cualquier cosa que quieras cambiar en el mundo no se hace de una vez'.

Así fue como nació Lemonster, un concepto de producciones de terror que se desprende de la casa productora Lemon Studios que encabeza Rovzar junto con su hermano Fernando.

Aunque este proyecto es relativamente nuevo, pues solo existe 'Juega conmigo' (2021) antes de 'Animales humanos', el productor ya había trabajado en 2006 en la película 'Kilómetro 31', que lo dejó con ganas de seguir trabajando en más.

El próximo lanzamiento aún sin fecha de estreno es 'El Amarre', una película que 'juega con la santería y el amor mal amarrado', finaliza. EFE

mrl/esc/cpy

(foto)