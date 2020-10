Pella: 'Con esta actitud no se puede jugar al tenis'

París, 1 oct (EFE).- El argentino Guido Pella consideró lógica su eliminación en segunda ronda de Roland Garros contra el español Pablo Carreño, 6-3, 6-2 y 6-1, porque consideró que planteó el partido con mala actitud.

'Me voy a tomar unos días para ver lo que voy a hacer, estoy anotado en todos los torneos hasta final de año pero voy a ver qué hago, con esta actitud y con estas pocas ganas que tengo no se puede jugar', dijo.

'Lo principal para ganar partidos es tener actitud para luchar y sufrir, en este partido no lo tuve, me voy a tomar un tiempo para ver si tengo ganas de volver a luchar los partidos y volver a ponerle ganas. Si no, me volveré a mi casa y planificaré más adelante', agregó.

Pella, que viene tocado tras la cuarentena que tuvo que vivir en Estados Unidos, de la que asegura que no se ha recuperado, aseguró que su nivel fue superior al de la primera ronda, cuando ganó, pero que el rival era superior.

'Mi físico y mi tenis no cambiaron, jugué con un rival que tiene una categoría excelente, al que respeto muchísimo y que siempre que jugamos los partidos son durísimos. No sé si retroceso es la palabra correcta. Hoy lo poco que intenté no salió nada, de tenis no me sentí confiando. Igual con el físico. Es un problema de actitud y de tener ganas de sufrir y luchar cinco sets, que es lo que te propone un Grand Slam', comentó.

'Me faltó todo, actitud, físico, ganas, todo. Es momento de parar la pelota, esperar unos días y ver lo que mi cabeza piensa en estos días para ver qué hago en el futuro próximo', insistió.

Argentina perdió al único representante del día en el cuadro individual.

Mañana se jugarán el pase a octavos de final Diego Schwartzman, ante el eslovaco Norbert Gombos; Federico Coria, frente al joven italiano Jannik Sinner, el más joven del cuadro; y Nadia Podoroska, contra la eslovaca Anna Karolina Schmieldova. EFE