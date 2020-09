Pella sigue sintiéndose maltratado en Estados Unidos

París, 28 sep (EFE).- El argentino Guido Pella venció en su debut en Roland Garros, pero aseguró que sigue sintiendo las consecuencias del maltrato que sufrió en Estados Unidos, donde fue puesto en cuarentena dos semanas por haber tenido contacto con un positivo por la COVID-19.

'Hoy no me encuentro bien, tengo que trabajar para volver a tener la confianza de antes. No soy el jugador más cualificado porque lo que me pasó en Estados Unidos me obliga a empezar de cero', dijo Pella tras vencer al italiano Salvatore Caruso, 85 del mundo, por 7-6(6), 6-7(4), 7-5 y 6-4 en tres horas y 45 minutos.

'Por más que diga la gente que no paro de llorar, a mi me tuvieron encerrado dos semanas sin hacer nada, estoy pagando los platos rotos de esas dos semanas encerrado', agregó el argentino, que se queda de no haber tenido el mismo trato que otros jugadores en Estados Unidos.

'Hasta que no pueda volver a sentirme bien con mi mente, con mi físico, no me siento igual que otros jugadores. Las experiencias tras el Abierto de Estados Unidos fueron totalmente diferentes', comentó.

Pese a ello, Pella dijo sentirse satisfecho con el partido que hizo contra Caruso y cómo controló sus emociones.

'Puede que este vaya a ser el Grand Slam que más desgaste a los tenistas', dijo el jugador al referirse al Roland Garros programado en septiembre por causa del coronavirus y con temperaturas más bajas que las habituales.

'Creo que enfrenté a un rival que hizo un gran partido, tres sets de un nivel altísimo de tenis, pocas veces tuve que jugar un partido tan duro. El sacó para set, lo pude recuperar. Fue una exigencia física y mental gigante', comentó.

'Dentro del poco ritmo que traigo, fue un buen debut en un torneo difícil', agregó.

'Aun viniendo con poco ritmo, este partido me demostró que el físico me respondió y la cabeza en momentos clave fue buena. Me mantuve en el partido siempre y eso valió más que el juego, que en muchos momentos del partido fue mejor el suyo', dijo. EFE