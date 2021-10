Pellegrini examina a Simeone

Madrid/Sevilla, 30 oct (EFE).- A los pies del estadio Wanda Metropolitano luce desde este viernes la estatua de Luis Aragonés, el legado eterno de una leyenda del Atlético de Madrid que también jugó tres años en el Real Betis; los dos clubes más representativos de su vida como futbolista, enfrentados este domingo en la numerosa cola formada en la zona alta de la clasificación.

Manuel Pellegrini, dos puntos por delante al frente del conjunto verdiblanco, incluso con el liderato al alcance, examina a Diego Simeone, cuyo equipo aún no ha alcanzado el máximo nivel que pretende.

“Ganar, ganar, ganar y volver a ganar”, decía el también mítico entrenador del fútbol español, campeón de la Eurocopa 2008 con la selección, por cuya figura de bronce, por el homenaje merecido desde hace muchos, muchos, años y que ha posibilitado la afición rojiblanca, pasarán este domingo miles y miles de seguidores rumbo a un encuentro que despierta la ambición del Betis, ganador de las tres últimas jornadas y a tres puntos del liderato de la Real Sociedad...

Y cuya transcendencia es absoluta para el Atlético, desde cada perspectiva que se divise su futuro, porque está a cinco puntos de la cima, por la confianza, por la defensa del título, contra las dudas y, sobre todo, por la credibilidad.

Porque, diez jornadas después, el Atlético aún no se reconoce a sí mismo ni es el equipo que espera, entre el desequilibrio, los altibajos o el periodo de adaptación de una plantilla que no ha cambiado tanto en cuanto a nombres, reforzada por Antoine Griezmann, Matheus Cunha o Rodrigo de Paul, pero sí rebusca mecanismos que lo hagan tan incontestable, al menos tan resolutivo, como se predecía hace tres meses, cuando agrandó el bloque que lo hizo campeón el pasado mayo.

'Tenemos que mejorar de forma urgente, eso sí, urgente”, proclamó el pasado jueves Diego Simeone, su entrenador, sancionado este domingo si no prospera el recurso del Atlético por su expulsión en el partido contra el Levante. Fue el segundo empate consecutivo a dos, con la queja interna del penalti discutido que provocó tal desenlace frustrante para el conjunto madrileño, por la mano de Renan Lodi en los instantes finales, pero también por todas las tarjetas amarillas que ha recibido el Atlético, por las constantes faltas sobre Joao Félix...

No hay tiempo si no hay resultados. No los ha logrado aún el equipo rojiblanco, al menos en la medida que pretende y se espera. De sus cinco victorias en diez jornadas en esta Liga, tres las concentró en las cuatro primeras citas y nada más dos en las seis últimas: el 1-2 al Getafe, agónico en los instantes finales en el Coliseum Alfonso Pérez, y el 2-0 al Barcelona en el Wanda Metropolitano, donde, por otra parte, sólo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros oficiales.

En esa presión, en esa duda insistente, se mueve hoy el Atlético, que desprende una fragilidad inusual en defensa –no recibía diez goles en contra en las primeras diez citas desde 2012-13, con once y sólo ha sostenido su portería a cero en tres de los diez encuentros de esta Liga-, insiste en el equilibrio como la mejor certeza de todas y tiene fuera de acción a Marcos Llorente, Thomas Lemar y quizá Geoffrey Kondogbia, a la espera de la confirmación de sus bajas en la sesión vespertina.

Por delante del Atlético, con el probable regreso al once de Stefan Savic y con la incógnita de si Simeone insistirá o no con el ‘tridente’ Griezmann-Luis Suárez-Joao Félix, acon el que aún no ha ganado en sus dos partidos con tal fórmula ofensiva, está el Betis, con dos puntos y un partido más, cuarto en la clasificación y lanzado por tres victorias consecutivas o cinco triunfos en las últimas seis jornadas para aspirar a ser colíder.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini llega al Wanda Metropolitano con el firme objetivo de refrendar su excepcional momento de juego, antes de una semana crucial con su compromiso de la Liga Europa en casa del Bayer Leverkusen y el derbi contra el Sevilla.

El técnico sudamericano le ha imprimido carácter y un estilo de juego muy definido a su equipo, cuarto en la clasificación a 3 puntos del líder, la Real Sociedad, y sus jugadores le han respondido a sus dosis de confianza y ambición con un fútbol ofensivo y brillante muchas veces.

Para esta cita, una reválida en toda regla para los verdiblancos al medirse con un grande, el vigente campeón liguero y que, según Pellegrini, dispone de la mejor plantilla del campeonato, el Betis deberá de afanarse en defensa, salir muy concentrado y soltarse en ataque, como suele hacerlo, sin que le influya el hecho de comparecer en un escenario de altura como el Wanda.

El entrenador chileno ha mostrado su ambición, al igual que sus jugadores, y ha asegurado que van a Madrid con el reto de competir y disputar los tres puntos a un Atlético necesitado tras sus últimos tropiezos, lo que intentarán aprovechar los béticos para hurgar en su herida y lograr su cuarta victoria seguida en Liga.

Pellegrini sigue con la baja del lateral senegalés Youssouf Sabaly, lesionado de larga duración, a la que se le ha unido a última hora la de otro lateral derecho, Héctor Bellerín, con problemas estomacales, por lo que será Martín Montoya el que repita de titular en esa banda, como ya hizo en la goleada por 4-1 ante el Valencia.

En la izquierda podría entrar el internacional sub-21 Juan Miranda, por Álex Moreno, siempre que el chileno siga con su política de cambios para mantener en tensión y fresco a su equipo, motivo por el que también podrían entrar Marc Bartra y Édgar, éste una vez cumplida su sanción, en el eje de la zaga por el argentino Pezzella y Víctor Ruiz.

En la línea de creación seguiría el luso William Carvalho, motor del Betis y en un gran momento de forma, junto al argentino Guido Rodríguez y a los también indiscutibles Sergio Canales y el francés Nabil Fekir, los dos últimos los que ponen la 'magia' al juego ofensivo de su equipo, con más dudas sobre quién completará el otro extremo y con el brasileño Willian José en punta, pese al estado de gracia ante el gol de Borja Iglesias.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, De Paul, Herrera, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez o Griezmann.

Betis: Claudio Bravo; Montoya, Bartra, Édgar, Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho; Aitor Ruibal, Fekir, Canales; y Willian José.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.15.

Puestos: Atlético de Madrid (6º, 19 puntos); Real Betis (4º, 21 puntos).

La clave: La destreza en el contragolpe.

El dato: El Betis ha ganado cinco de sus últimos seis partidos de Liga.

La frase: Manuel Pellegrini: '¿La plantilla del Atlético la mejor de LaLiga? Sin lugar a dudas'.

El entorno: El enfado de la afición por la actuación arbitral en el partido del pasado jueves ante el Levante sobrevuela el encuentro de este jueves. EFE

id-cc/ism