Pellegrini: 'No seremos jueces de la Liga, queda muchísimo'

Sevilla (España) 9 abr (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha manifestado este viernes, ante el choque frente al líder el Atlético de Madrid, que su equipo no va a ser juez de la Liga española porque 'queda muchísimo', ocho partidos más y 'con esa cantidad de puntos nadie se puede dar por seguro ganador ni perdedor tampoco'.

Pellegrini, en rueda de prensa, eludió darle el carácter de decisivo para la competición liguera al partido ante los de Diego Pablo Simeone, para el que el chileno descartó a dos de los jugadores más importantes en sus esquemas, el delantero centro Borja Iglesias y el centrocampista mexicano Andrés Guardado, ambos lesionados.

El técnico de Santiago se centró así en lo suyo y se pronunció así sobre las consecuencias del choque ante el Atlético de Madrid, que llega al Benito Villamarín como líder de la clasificación con 66 puntos aunque seguido a uno por el Barcelona y a dos por el Real Madrid.

Sobre el rival, Pellegrini destacó que tiene 'bajas importantes como Luis Suárez y (Marcos) Llorente', aunque consideró que los colchoneros 'tienen un plantel para no tener ningún problema' cuando tienen ausencias de este tenor y apuntó que, no obstante, 'no se puede esconder la importancia de la ausencia de Suárez'.

También destacó el chileno la trayectoria de su equipo y el hecho de que, a estas alturas de la competición, se encuentre clasificado en sexta posición con 46 puntos, los mismos que tiene un puesto por arriba la Real Sociedad y otro por abajo el Villarreal.

En este sentido, el chileno manifestó que 'después de 29 partidos, estar emparejados con Real Sociedad y Villarreal da más mérito a lo que ha hecho este plantel'.

'Estamos con ellos en una bonita lucha. Siempre dije que este grupo tenía que dar más de lo que había dado', apuntó Manuel Pellegrini, quien reflexionó sobre su gestión de la plantilla verdiblanca al ser cuestionado por el hecho de que su jugador Marc Bartra lo definiera como un entrenador que no se casa con nadie.

Manifestó que 'ningún entrenador se casa con nadie' y que, en su caso, tiene 'un plantel de 25 jugadores y hay que elegir cada semana el equipo que cree que es mejor para ganar ese partido'.

'Uno ve el rendimiento semanal de cada uno de ellos. Siempre vas a tener once contentos y otros no tan contentos. No hay ningún técnico que no quiera colocar siempre al que vea mejor', indicó el chileno, quien dijo que a uno de sus jugadores franquicia, Sergio Canales, 'no le pasa nada' y 'sigue siendo una pieza clave'.

Sobre las virtudes del cántabro, abundó en que 'puede jugar en diferentes puestos' y 'su rendimiento siguió siendo bueno', aunque analiza 'siempre en qué se puede mejorar'. EFE

1010823