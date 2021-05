Pellegrini: 'Por estar en Europa, no nos podemos quedar atrás en la Liga'

Sevilla (España), 27 may (EFE).- El entrenador del Betis español, el chileno Manuel Pellegrini, ha manifestado que, por estar la próxima temporada en Liga Europa, la entidad no debe dejar de reforzarse dentro de sus limitaciones económicas porque, según afirmó, no se pueden 'quedar atrás en la Liga'.

El técnico santiaguino se ha pronunciado en la televisión del club en términos similares a los empleados en la ronda que ha hecho por diversos medios de comunicación tras certificar la clasificación europea del Betis para la próxima temporada, después de ganar en la última jornada ante el Celta en Balaídos (2-3).

'Debemos armar, dentro de la realidad económica, una plantilla capacitada para intentar mantener al Betis en el lugar actual', afirmó el entrenador chileno, quien ha apostado por conformar una plantilla con veinticinco jugadores competitivos para afrontar con garantías el próximo ejercicio.

En este sentido, destacó el 'gran trabajo' del director deportivo de la entidad, Antonio Cordón, quien 'reforzó el plantel el año pasado con jugadores libres a coste cero', en referencia al portero chileno Claudio Bravo, al central Víctor Ruiz y a los laterales Martín Montoya y Juan Miranda, éste cedido por el Barcelona.

Según Pellegrini, Cordón 'no puede ser el único responsable de armar el plantel' y 'hay que ver la disponibilidad económica porque milagros no se pueden hacer', aspecto en el que abundó al señalar que hay que buscar cómo potenciar a un equipo como el Betis 'con una realidad económica y una masa salarial' que deben 'disminuir: el techo de la realidad económica es bastante bajo', dijo. EFE