Pellegrini prevé 'un partido abierto entre dos equipos que saldrán a ganar'

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, manifestó en vísperas del partido de este jueves en el campo del Bayer Leverkusen alemán, de la cuarta jornada de la Liga Europa, que cree 'va a ser un encuentro abierto' porque ambos equipos suelen 'salir a ganar'.

Antes de dirigir un entrenamiento en el estadio BayArena de la ciudad renana, Pellegrini vaticinó este miércoles en rueda de prensa que será un encuentro 'parecido al de la ida', que acabó con empate a uno, y para esta nueva cita advirtió de que su equipo deberá 'entrar mejor desde el principio'.

Recordó que hace dos semanas sufrieron mucho en los primeros instantes del choque disputado entre ambos en el Benito Villamarín, con lo que no desea repetir el mal inicio en un 'partido que no decide el grupo, pero en el que sí se juegan tres puntos muy importantes'.

El técnico santiaguino desconfía de 'la crisis de resultados del Bayer' en las últimas semana, ya que 'todos los equipos pasan por malos y buenos momentos, pero sería un gran error pensar que habrá enfrente un rival fácil' porque que el plantel renano 'sigue teniendo jugadores muy buenos'.

Pellegrini dijo que no le preocupan las consecuencias del 3-0 encajado el domingo contra el Atlético de Madrid en LaLiga, pues su 'equipo llega bien, sin ningún problema físico, con la consciencia de jugar un partido importante' y la esperanza de 'retomar las sensaciones previas a esa derrota ante el campeón'.

Aseguró que esa 'derrota no llegó por no jugar (Nabil) Fekir', mediapunta francés al que dio descanso porque, 'después de analizar muchos parámetros', decidió que 'no jugase de inicio' pero reveló que 'si el partido se llega a dar de otra manera al final, empatando o perdiendo 1-0, ya nunca se sabrá si hubiera jugado o no'.

Así, el entrenador verdiblanco anunció que en Leverkusen 'sacará al mejor once sin pensar en otra cosa', es decir, en el derbi del domingo contra el Sevilla, y mantendrá una 'política de rotaciones' que ha 'salido bien y no obedece a la importancia de los partidos', sino que se basa en el 'análisis de parámetros físicos y médicos'.

