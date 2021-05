Pellegrini, satisfecho por recuperar la sexta plaza

Eibar (Guipúzcoa). 13 may (EFE).- El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, señaló que su equipo ha hecho este jueves un partido 'para empatar', ya que no pudieron 'superar al Eibar' en el segundo tiempo, pero se mostró satisfecho de que vuelven a depender de ellos mismos y de haber recuperado la sexta plaza.

El chileno cree que con miras a la vuelta del público en las dos últimas jornadas lo 'más lógico' es que las condiciones sean iguales para todo, pero que puede haber 'razones' que él desconoce en el tema de la pandemia, pero que no es al Betis al que corresponde analizarlo.

Pellegrini señaló que como todos los campeonatos, los puestos son siempre 'muy disputados' y un punto o dos son los que deciden la 'posición' para ir a Europa, o para 'el descenso'.

'En cuanto al partido -dijo el chileno- hicimos un primer tiempo mejor que el segundo. Hicimos un gol y tuvimos un par de ocasiones más claras. El segundo tiempo, mérito del Eibar, defendimos bastante bien, pero lograron ganar un cabezazo y nos empataron el partido'.

Pellegrini dijo que no ganaron el partido, no porque no quisieran, sino porque no pudieron, ya que el Eibar 'aprieta bien' en el campo contrario y cuesta mucho sacarse las marcas.

'Lo hicieron muy bien, el control del balón lo tenemos en el primer tiempo y no lo pudimos hacer en el segundo por mérito del Eibar. Por supuesto queríamos sumar de a tres, no se pudo, pero recuperamos el sexto puesto', apuntó.

El técnico del Betis finalizó diciendo que los partidos duran 95 minutos y en el segundo tiempo no tuvieron el control del balón y al final hicieron un buen trabajo defensivo, pero no pudieron dominar y eso lo aprovechó el Eibar con 'mucho mérito'. EFE

1002935