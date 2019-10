Pellegrino: 'Es un momento difícil, pero hay tiempo de revertir la situación'

Leganés (Madrid), 5 oct (EFE).- Mauricio Pellegrino, entrenador argentino del Leganés, lamentó la derrota frente al Levante que les mantiene como colista de la categoría y admitió que, aunque es 'un momento difícil, hay tiempo de revertir la situación'.

El Levante se llevó el triunfo de Butarque ante el Leganés con dos goles de Roger, de penalti, y otro de Campaña, de falta, aunque acabó sufriendo para mantener el resultado debido al tanto de Braithwaite que recortó distancias.

'Creo que los chicos han merecido algo más, pero me quedo con las cosas que hay que mejorar. No hemos tenido un partido de Liga con tantas posibilidades como hoy. Los chicos se han vaciado', dijo Pellegrino, en conferencia de prensa.

Esta nueva derrota del Leganés deja muy tocado al equipo y también al entrenador argentino, al que se le agota el crédito debido a la mala racha de resultados.

'Los malos resultados son amigos de la duda. No voy a pedir que crean en mí cuando estamos en la posición que estamos. Tengo la oportunidad de preparar los partidos de la mejor manera, ayudar a los chicos y el resultado no lo puedo controlar. Obviamente que es un momento difícil. El resultado de hoy era importante, pero no determinante. El equipo necesita una reacción lo más rápido posible', confesó.

'Todos anhelamos cosas diferentes. La labor es centrarme en las cosas que dependen de nosotros. Hay que trabajar en los pequeños detalles que están inclinando la balanza. Tenemos que mirar hacía adelante', comentó Pellegrino, que confía en sí mismo para revertir la dinámica.

'Confío en mí mismo. El equipo está a tiempo de revertir la situación. Ahora prepararé el próximo partido para hacerlo lo mejor. El equipo necesita una reacción y cada vez es más asfixiante', señaló.

Después del parón liguero, el Leganés retomará la competición con un derbi madrileño frente al Getafe.

'Desde que empezamos todos los partidos son iguales y en mi caso cada uno lo afronto como el último. El alto rendimiento es para poca gente y yo me siento un privilegiado por estar en la mejor Liga del mundo', comentó.

Por último, el técnico argentino agradeció el apoyo de la afición de su equipo, que les aplaudió al término del equipo y valoró el trabajo que hicieron sobre el césped.

'El mensaje que nos ha dado la gente es un privilegio de los pocos que existen. La gente agradece el esfuerzo del equipo aunque a veces no se trasciende solo con el resultado, sino con lo que se muestra en el campo', concluyó. EFE

