Pello Bilbao: 'No creo que Guillaume Martin tenga opciones en la general'

Quillan (Francia), 10 jul (EFE).- El español Pello Bilbao (Barhain Victorious) sufrió una caída en el transcurso de la decimocuarta etapa del Tour que le mermó 'a la hora de responder', aunque no tendrá consecuencias en su objetivo de luchar por un puesto en el 'top 10'.

'Si, me he caído en un tramo de asfalto difícil de interpretar, se me ha ido la rueda delantera cuando seguía al de delante. No me he hecho nada, pero iba algo tocado y cuando tenía que responder he dudado, pero estoy bien', señaló en meta.

Bilbao, undécimo en la general tras la inesperada inclusión del francés Guillaume Martin en la segunda plaza, no cree que el ciclista galo tenga opciones cuando lleguen las etapas de montaña.

'No sé si puede disputar mucho, hasta ahora ha mostrado debilidad en montaña, no ha estado con los más fuertes. No creo que tenga opciones', concluyó. EFE

