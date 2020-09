Pello Bilbao obligado a abandonar la fuga para respaldar a Landa

Sarran (Francia), 10 sep (EFE).- El español Pello Bilbao reveló este jueves que su equipo le ordenó abandonar la fuga del día para acudir junto a su jefe de filas, Mikel Landa, que tenía problemas mecánicos en su bicicleta.

'Pocas veces veo la línea de meta cerca y cuando lo veo me gusta ganar, pero no olvido a lo que he venido, nuestro objetivo es el podium de París y lo vamos a lograr', dijo el ciclista del Bahrain.

'Mikel ha tenido problemas con el cambio y por si acaso me han dicho que me quedara con él por si tenía problemas técnicos. No he podido luchar por la etapa, pero estamos a lo que estamos', agregó.

Bilbao reconoció que 'es difícil de entender cuando te estás jugando la victoria de etapa en el Tour de Francia', pero matizó que no le gustaría 'cargar con la responsabilidad de que Mikel perdiera un minuto más por un problema mecánico'.

El Bahrein ordenó quedarse a Bilbao porque tienen la misma talla y podía prestarle su bicicleta en el caso de que el jefe de filas la necesitara. EFE