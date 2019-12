Pelosi se ofende por pregunta sobre si odia a Trump y él se mofa de ella

Washington, 5 dic (EFE).- La jefa de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, se mostró este jueves ofendida por una pregunta de un periodista sobre si odiaba al presidente del país, Donald Trump, lo que fue aprovechado por él para mofarse de ella.

Pelosi estaba abandonado su habitual comparecencia semanal ante los medios cuando un reportero le preguntó si odiaba al mandatario y si ese era el motivo detrás de la investigación de los legisladores para abrir un juicio político a Trump.

Aparentemente nerviosa y ya a pocos pasos de la puerta de la salida, la demócrata se paró en seco, respondió que los demócratas no odian a nadie y regresó al atril para continuar su contestación.

'Esto es sobre la Constitución de los Estados Unidos y sobre los hechos que han llevado al presidente a violar su juramento del cargo', afirmó.

'Como católica me ofende que use la palabra odio en una frase que se refiere a mí, no odio a nadie. Fui criada de un modo que estaba muy lleno de amor y siempre rezo por el presidente, y sigo rezando por el presidente. Así que no juegue conmigo cuando se refiere a palabras como esta', dijo Pelosi visiblemente molesta.

Poco después, Trump reaccionó en Twitter y aseguró que Pelosi había sufrido un 'ataque de nervios' porque no acepta el éxito de la Casa Blanca.

'Nancy Pelosi acaba de tener un ataque de nervios. Odia que en breve vayamos a tener 182 nuevos jueces y mucho más. La Bolsa y el empleo han batido récords. Ella dice que 'reza por el presidente'. No le creo, ni de lejos. Ayude a los sin techo de su distrito Nancy ¿T-MEC?', publicó Trump, referencia a la renegociación del tratado comercial con México y Canadá, pendiente de ratificación en el Congreso.

Anteriormente, Pelosi había solicitado a los legisladores que empiecen a redactar los cargos para abrir un proceso de destitución contra Trump por presiones a Ucrania para que investigase al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país. EFE