Pence anuncia su retirada de las Grandes Ligas

San Francisco (EE.UU.), 26 sep (EFE).- El guardabosques Hunter Pence anunció su retirada este sábado a través de Twitter y puso fin a una carrera de 14 años dentro del béisbol de las Grandes Ligas.

'Nada puede realmente prepararte para esta parte de tu carrera, cuando dices: 'Me retiro del béisbol'', dijo Pence en un vídeo en Twitter.

Pence, de 37 años de edad, agregó: 'He dado todo lo que he podido y el juego me lo ha devuelto 10 veces'.

El guardabosques fue designado para asignación en agosto por los Gigantes de San Francisco después de batear .096 con dos jonrones y seis carreras impulsadas en 52 turnos al bate esta temporada.

Formó parte de dos equipos de los Gigantes ganadores de la Serie Mundial, en 2012 y 2014.

Hace seis años bateó para promedio de .444 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en la victoria de la novena de San Francisco en la Serie Mundial de siete juegos sobre los Reales de Kansas City.

El cuatro veces All-Star tiene promedio de carrera de .279 con 244 jonrones y 942 carreras impulsadas en 1.707 partidos.

Pence, con ocho temporadas con los Gigantes, también jugó para los Astros de Houston, los Filis de Filadelfia y los Vigilantes de Texas. EFE