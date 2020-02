Penélope Cruz: 'Pase lo que pase, Pedro hizo una película maravillosa'

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Penélope Cruz participa hoy en los Óscar como presentadora del premio a mejor película internacional y aseguró a Efe en la alfombra roja que, sea o no la ganadora esta noche, Pedro Almodóvar hizo una 'película maravillosa' con 'Dolor y gloria'.

'Los Óscar son unos premios muy importantes. Y estar aquí con Pedro otra vez... Tenemos recuerdos tan increíbles sobre lo que ha pasado aquí otros años. Pase lo que pase, ha hecho una película tan maravillosa y estoy tan feliz de ser parte de ella', dijo la actriz, que tiene un papel secundario en 'Dolor y gloria'.

Cuando Almodóvar estaba hablando con Efe en la antesala de los Óscar, Cruz se unió a la conversación y juntos recordaron el icónico momento en que Cruz gritó '¡Pedrooo!' hace dos décadas para desvelar, junto a Antonio Banderas, que el director español se había llevado el Óscar por 'Todo sobre mi madre' (1999)

'Antes de abrir el sobre, él ya va a saber lo que estoy sintiendo', adelantó hoy Cruz.

Aunque a nadie se le escapa que la gran favorita esta noche en la competición de mejor película internacional es la surcoreana 'Parasite'.

Además de 'Parasite' y Dolor y gloria', el Óscar a mejor película internacional cuenta como nominadas con 'Corpus Christi' (Polonia), 'Honeyland' (Macedonia del Norte) y 'Les Misérables' (Francia).

Ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto por 'Vicky Cristina Barcelona' (2008), Cruz dijo estar tranquila ante su participación hoy en la ceremonia.

'No estoy muy nerviosa, la verdad. Un poquitín, pero no mucho. He dormido bien a pesar del cambio de hora...', explicó. EFE

