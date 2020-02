Pensando en Europa, Mané resuelve, un PSG terrestre, El Real pincha

Lorenzo Martínez

Madrid, 16 feb (EFE).- La vuelta de las competiciones europeas, que se vivirá entre semana, condicionó este fin de semana a varios de los 'grandes', que se relajaron y reservaron a veces en exceso ante modestos rivales, precisando el Liverpool poner en liza a Sadio Mané para seguir con su impresionante racha de triunfos y el París Saint Germain forzar la máquina para no caer en Amiens, mientras que el Real Madrid se vio sorprendido en casa por el Celta.

A CINCO JORNADAS DE LA GLORIA

Un tanto del senegalés Sadio Mané (m.78), a los dieciocho minutos de saltar al terreno de juego, dio su vigésimoquinto triunfo liguero (decimoséptimo consecutivo) al Liverpool en su visita al colista Norwich (0-1), en un partido jugado a medio ritmo por los de Jurgen Kloop, que tuvieron muy en mente que tres días después deben rendir visita al Atlético de Madrid, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Mané, prácticamente el único titularísimo reservado de inicio por Kloop, desniveló un duelo más peleado de lo inicialmente previsto, ante la gran diferencia clasificatoria entre ambos (primero contra último, 55 puntos entonces entre uno y otro), y que deja al Liverpool con una apabullante ventaja de 25 puntos sobre su inmediato perseguidor, que no es otro que el vigente defensor del título Manchester City (no jugó esta semana). De seguir todo igual, en cinco jornadas, los 'Reds' pueden cantar el alirón, alcanzar una gloria que no viven desde 1990 (su último título liguero).

En la lucha por el subcampeonato, el Leicester dio un paso atrás al no pasar del empate sin goles en su visita al Wolves, una de las grandes revelaciones de la presente Premier. Y en su pugna por entrar en la próxima Liga de Campeones, importante triunfo del Totthenham de Jose Mourinho en terreno del Aston Villa (2-3), con gol decisivo en el minuto 94 del coreano Heung-Min Son, que se resarció de la pena máxima fallada en el primer tiempo.

'PINCHAZO' REAL, APUROS DEL BARÇA; SE APRIETA LALIGA

Volvía Hazard en el Real Madrid y todo parecía favorable para su equipo, que recibía en casa a un Celta (2-2) en zona descenso. Pero aunque el belga lución en los 72 minutos que estuvo sobre el campo, su equipo estuvo en tono menor, se vio pronto por debajo en el marcador y, pese a llevar el balón, sólo remontó en la segunda mitad.

Todo parecía de color madridista, pero el Celta fue valiente y se llevó, con tanto a cinco minutos del final de Santi Mina, un merecido empate. El Real MAdrid sigue líder, pero ya con un solo punto de ventaja sobre el Barcelona.

El Camp Nou vio un duelo de estilos bien opuestos, un Barcelona-Getafe (2-1), segundo contra tercero, con dos técnicos que precisamente no se profesan admiración: el local Quique Setién y el visitante José Bordalas. Se impuso, como era previsible, el conjunto barcelonista, pero lo hizo con muchísimos apuros.

Y es que los getafenses empezaron mandando sobre el campo, no acertaron sus ocasiones y fueron castigados por la pegada local con goles de Antoine Griezmann (m.34) y de Sergi Roberto (m.39), pero se repusieron en una segunda mitad donde rozaron el empate. Una vez más, al Barcelona le salvó su excelente meta alemán Ter Stegen. Se llevó los tres puntos en juego.

Valencia y Atlético de Madrid, ambos en acción esta próxima semana en Liga de Campeones, disputaron entre sí, en terreno levantino, un duelo vibrante, igualado, en el que uno y otro pudieron llevarse el triunfo, con la zona europea en liza, y que acabó con un empate (2-2) que puede considerarse justo. Los de Diego Simeone dieron mejor imagen que en las dos últimas salidas.

DYBALA Y CUADRADO TAPAN AUSENCIA DE CR7, EL LAZIO ALTERNATIVA AL JUVENTUS

Cristiano Ronaldo vio frenada su impresionante racha de diez jornadas consecutivas marcando en el 'Calcio', y no por su culpa. Fue su técnico ,,,Sarri quien decidió darle descanso, y eso que el Juventus Turín no jugará en 'Champions' hasta el 26 del presente febrero. Pese a la ausencia de su estrella, de su goleador, el conjunto turinés ganó sin grandes apuros al Brescia (2-0), que además se quedó en diez en el minuto 37.

A falta de CR7 (18 goles en los últimos 14 partidos), los tantos juventinos llegaron de Sudamérica: el argentino Paulo Dybala (m.39), en preciso saque de falta, y el colombiano Juan Cuadrado (m.75).

La Serie A tenía su partido estrella de la jornada en el Lazio-Inter de Milán, primero contra tercero, separados por un solo punto. Era la ocasión de saber quién es realmente la principal alternativa al Juventus por el 'scudetto'.

Se adelantaron los interistas, pero llegó la remontada local en la segunda mitad (2-1), llevándose un triunfo que deja al Juventus líder en solitario y al Lazio a un punto.

PSG RELAJADO

El París Saint Germain, que este miércoles visita al Borussia Dortmund en Liga de Campeones, pagó su exceso de relajamiento en Amiens, con un empate (4-4) que bien pudo ser una derrota, pues los locales, penúltimos en la clasificación, llegaron a contar con un 3-0 de ventaja al borde del descanso. Eso si, remontó el conjunto parisino (3-4) y pudo llevarse el triunfo de no ser pon el tanto en los instantes finales del local Guirassy.

El técnico alemán Thomas Tuchel había revolucionado su once inicial; sin el lesionado Neymar ni un Mbappé al que dio descanso, y con Marquinhos, Bernat, Verrati en el banquillo. Volvió a la titularidad el uruguayo CAvani, pero quien marcó fue el argentino Mauro Icardi. Su liderato no peligra sin por asomo. El Marsella sigue lejísimo.

BUNDESLIGA IGUALADA, EL AJAX SE FUGA

Desde hacía años la Bundesliga no estaba a estas alturas de la temporada igualada en la cabeza. Es cierto que sigue el Bayern Múnich en lo más alto, pero no lo es menos que le está costando mucho más trabajo, que ha sido menos jornada líder, y que su ventaja es mucho menor que antaño. Este fin de semana salvó el primer puesto goleando a domicilio al Colonia (1-4), con tres tantos en los primeros quince minutos que ya sentenciaron casi todo.

A un punto se mantiene el RB Leipzig, que derrotó al Werder Bremen (3-0), y a tres están los dos Borussia: el Dortmund, que goleó al Eintracht Franckfurt (4-0, con nuevo tanto del noruego Haaland); y el Monchengladbach, que destrozó a domicilio al Düsseldorf (1-4).

En Holanda se escapa el Ajax. La ventaja como líder del equipo de Amsterdam es ya de seis puntos, tras barrer al Waalwijk (3-0)y beneficiarse de la derrota del AZAlkmaar en el estadio del Twente (2-0). EFE