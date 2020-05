Pentágono prepara despliegue de unidades militares en Mineápolis, según NYT

Washington, 30 may. (EFE).- El Departamento de Defensa de EE.UU. prepara el despliegue en Mineápolis (Minesota) de unidades en activo de la policía militar para frenar los disturbios durante las protestas por la muerte de un hombre de raza negra cuando era detenido por policías el lunes, informó este sábado el diario The New York Times.

Según el rotativo, el Pentágono ha puesto sobre aviso a unidades en servicio activo en todo el país, a petición del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha estado buscando opciones con sus asesores de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa, Mark Esper, sobre cómo abordar los altercados en decenas de ciudades.

Precisamente este sábado, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que había ordenado la movilización de toda la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva, de ese estado para hacer frente a los disturbios.

Funcionarios citados por The New York Times indicaron que el Ejército emitió instrucciones de 'preparativos para despliegue' a unidades de la policía militar en varias bases.

La Guardia Nacional ya ha sido activada no solo en Minesota sino también en otras partes de EE.UU., como Kentucky, como se suele hacer cuando hay disturbios, pero el despliegue de la policía militar supondría una escalada en la respuesta de las autoridades.

El rotativo recordó que la policía militar fue empleada en 1992 durante los disturbios en Los Ángeles (California) que siguieron la absolución de cuatro agentes de policía que dieron una paliza al afroamericano Rodney King.

De producirse el despliegue en Mineápolis es posible que las primeras unidades en hacerlo serían las de Fort Bragg de Carolina del Norte y la de Fort Drum en Nueva York, indicaron las fuentes consultadas por el periódico, que, no obstante, matizaron que la orden actual de 'prepararse para desplegarse' no significa que vayan a ser activadas seguro, aunque se trata de un primer paso. EFE