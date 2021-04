Pep Clotet, el arte de plasmar talento

Andrea Montolivo

Roma, 1 abr (EFE).- El amor incondicional por el fútbol y el respeto hacia los valores más auténticos que lo caracterizan son la base del trabajo del español Pep Clotet (Igualada, 1977), un trotamundos de los banquillos que está sumando grandes resultados al frente del Brescia, club de la Serie B italiana, tras unas experiencias en España, Noruega, Suecia e Inglaterra.

Ya se trate de los jóvenes canteranos del Espanyol, de las ligas nórdicas, de la intensidad del fútbol inglés o de la táctica del 'calcio' italiano, Clotet asume el reto con ánimo positivo, respeto y pragmatismo. Y en tan solo dos meses en Italia, los resultados le dan la razón.

Tomó el mando de un Brescia que, tras descender el año pasado de la Serie A a la Serie B, encadenaba cinco derrotas consecutivas y veía acercarse el abismo de un nuevo descenso y en dos meses le rescató hasta abrirle horizontes en la lucha por el ascenso. En una larga entrevista con EFE antes de dirigir una sesión de entrenamiento, Clotet cuenta su nueva experiencia.

Pregunta: El Brescia vivía un momento extremadamente complicado cuando el presidente Massimo Cellino le llamó. ¿Qué le animó a aceptar un reto tan grande?

Respuesta: Siempre había tenido buena sintonía con Cellino, me contó la situación que tenía. Era consciente de que era una situación difícil porque el equipo había perdido confianza, pero me atraía mucho la idea de revertirla.

Di confianza a los jugadores y trabajamos en un fútbol ajustado a lo que conocían. El equipo poco a poco fue mejorando. Mi objetivo fue olvidar el pasado y construir una mentalidad basada en el presente.

P: Apostó por adaptarse a los jugadores, más que pedirles adaptarse a su filosofía.

R: Soy pragmático. Es importante que el jugador sienta confianza en sus posibilidades, es importante que el jugador desarrolle su juego en una situación que le resulte cómoda. Siempre trato de situar al jugador en un esquema en el que se pueda mover con facilidad, sobre todo si llegas a mitad de una temporada.

P: El fútbol español ha demostrado tener muchos matices tácticos, de los toques a la verticalidad, de la posesión al juego sin balón. ¿Usted dónde se coloca entre estas filosofías?

R: Entiendo el debate sobre el estilo, yo pienso que lo más importante en un equipo es que compita sacando el mejor de los recursos disponibles, que lo haga con una identidad. Yo prefiero hablar de identidad.

Creo en conceptos como la verticalidad, la presión, en el concepto de que todos trabajamos al cien por cien en ataque y en defensa. Aunque salgamos con un 4-3-3 o 4-3-1-2, la identidad y el estilo es el mismo. El fútbol solo tiene sentido si siempre pones la competitividad y la lucha por los tres puntos por encima de todo.

P: ¿Le gusta el fútbol italiano?

R: Me ha gustado muchísimo el fútbol italiano, me siento muy cómodo. Después de trabajar en Inglaterra tenía consciencia de que en Italia prima mucho el sentido táctico y eso es cierto, he visto una organización táctica superior a la que estaba acostumbrado.

Veo un fútbol competitivo, parecido a la Championship. Me siento cómodo porque me gusta la parte táctica y a la vez esa competitividad que tienen los equipos ingleses. La Serie B es un poco una mezcla.

P: Usted empezó a entrenar muy joven. ¿Fue siempre su vocación?

R: Empezó por casualidad, ayudando a los jóvenes de mi ciudad en Igualada. Luego se te va dando bien y me llamó Manuel Casanova y trabajé en los juveniles del Espanyol con un gran equipo humano. Y a partir de ahí, de golpe me veo en Malmoe, en Suecia, mi primera gran experiencia de fútbol competitivo, en la que ganamos el título y clasificamos para Europa, y luego una cosa lleva la otra.

P: ¿Qué objetivos se ha puesto?

R: El fútbol te enseña a vivir mucho el presente y a darlo todo, es la única manera de cambiar el futuro. En este equipo estoy muy a gusto, todos me han aceptado muy bien. Nunca me planteé qué haré al final de mi etapa, pero valoro mucho que estoy muy cómodo aquí.

P: Le encanta la captación de talento.

R: Creo que es muy importante en el fútbol hoy en día trabajar con jugadores jóvenes y darles una salida, por muchos motivos. Primero porque se establece una unión entre aficionado y club. Lo vimos el año pasado cuando conseguimos que (el inglés) Jude Bellingham pasara de los juveniles al primer equipo del Birmingham y luego al Borussia Dortmund.

Segundo, porque se invierte mucho dinero en formar a un futbolista. Hay entrenadores, estructura, tiempo y en el momento en el que da el paso a profesional es una forma en la que el club capitalice lo invertido. Es un jugador que te ha costado dinero, esfuerzo, pero está a semejanza del club, conoce el ambiente y es un orgullo, una posibilidad de enriquecer socialmente y económicamente.

P: ¿Cómo cambia el trabajo de un técnico con un chico joven y un jugador ya profesional?

R: En una etapa de formación diría que debes dedicar el 80 por cien de trabajo a la formación individual y colectiva, en una etapa de alto rendimiento debes dedicar el 25 a la formación y el resto a la preparación del partido. EFE