Pep Clotet y la génesis de Jude Bellingham

Andrea Montolivo

Roma, 1 abr (EFE).- 'Es un orgullo ver que no tiene techo', asegura a EFE Pep Clotet, actual entrenador del Brescia italiano, cuando repasa la génesis del inglés Jude Bellingham, talento que el preparador español lanzó el año pasado en el Birmingham y que es una ahora una de las joyas del Borussia Dortmund.

Clotet, que en menos de dos meses en Brescia consiguió reactivar a un equipo en crisis hasta abrirle horizontes en la pelea por el ascenso a la Serie A, tuvo el 'orgullo' de brindarle a Bellingham la oportunidad para unirse al fútbol de los grandes con tan solo 16 años y sigue en contacto con un futbolista de potencial enorme.

'Vi a Bellingham cuando trabajaba en la academia del Birmingham, vi que era un jugador que debía pulir muchos detalles, pero que tenía mentalidad, una estructura familiar muy buena', cuenta el técnico, que atendió a EFE antes de dirigir la sesión de entrenamiento del Brescia.

'Vi que podía convertirse en un jugador muy completo. Un jugador que ataca, que defiende, físico, que va arriba, mentalmente muy fuerte. Nunca le vi un techo porque cuando un jugador es así de completo lo que necesita es un estimulo de crecimiento muy grande', prosiguió.

Clotet agregó a Bellingham al primer equipo cuando este apenas tenía 16 años y le alineó en 44 partidos, en los que el centrocampista marcó cuatro goles y dio tres asistencias.

Era un elemento de talento puro en un equipo de gran organización y rigor táctico, que interpretaba con ideas claras y de forma eficaz el 4-4-2 adoptado por Clotet.

Su talento no pasó desapercibido y el Borussia Dortmund le fichó el pasado verano por una cantidad cercana a los 30 millones de euros.

Ya internacional absoluto inglés, comparte el vestuario del Dortmund con el noruego Erling Haaland o el brasileño Reinier, propiedad del Real Madrid. Disputó 35 partidos este curso y debutó en la Liga de Campeones.

'Se ha hecho rápido un sitio en Championship y luego en el fútbol alemán. Salir a una nueva cultura siempre te hace crecer. Tengo muy buena relación con él, seguimos mucho en contacto. Es un jugador al que siempre le ves detalles nuevos, es un orgullo para todos los que fuimos parte de su crecimiento, y un orgullo porque me ha tocado darle la confianza, perseverar cuando las cosas no iban bien. Es un orgullo ver que no tiene techo', afirma Clotet.

El técnico español, de 43 años, trabajó en su carrera en la cantera del Espanyol y a partir de ahí tuvo exitosas experiencias en Suecia, Noruega e Inglaterra, donde trabajó en el Swansea, el Leeds, el Oxford y el Birmingham, antes de aceptar en febrero la propuesta del Brescia.

Además del trabajo con el primer equipo, siempre tiene mucho cuidado con los jóvenes de las academias de formación. La captación de talento es una pasión innata.

'Cuando analizo a un joven, miro si es un jugador que se sacrifica para el beneficio personal o colectivo. Miro si respeta a sus compañeros. A nivel técnico y táctico me fijo mucho si es uno que es capaz de regatear al rival, de batir al rival en el uno contra uno, si tiene buena pared, si es agresivo, si en defensa tiene cuidado y trata de evitar que le pasen', explicó a EFE.

'Son detalles en los que luego trabajas. Veo si tiene un buen nivel técnico, si cuando lleva el balón está pendiente de lo que está pasando a su alrededor, esas son cosas importantes. Al final si uno no tiene un buen control del balón es difícil que tenga un desarrollo fuerte', concluyó. EFE