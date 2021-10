Perales desea crear una escuela de inteligencia emocional para adolescentes

Avilés, 19 oct (EFE).- La nadadora paralímpica Teresa Perales, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, ha anunciado este martes en Avilés su apuesta por crear una escuela de inteligencia emocional para adolescentes, ya que ante una toma de decisiones 'a veces se les hace muy grande'.

Así lo ha dicho en el encuentro mantenido con el público avilesino, ante el que ha manifestado que la inteligencia emocional es una 'asignatura pendiente' en España.

Perales obtuvo en Juegos Paralímpicos (JJPP) 27 medallas: 5 en Sydney 2000, 6 en Atenas 2004, 5 en Pekín 2008, 6 en Londres 2012, 4 en Río 2016 y 1 en Tokio 2020, y además, consiguió 22 podios en campeonatos del mundo.

Expolítica, conferenciante y autora de dos libros, 'Mi vida sobre ruedas' y 'La fuerza de un sueño', Perales posee varias distinciones, entre ellas la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla al Mérito en el Trabajo, la Orden Olímpica y la de Hija Predilecta de Zaragoza.

En el acto conducido por la periodista Almudena Rivera, Perales ha ido desgranando un buen número de detalles de su vida deportiva y personal, entre ellos que cuando era pequeña no le gustaba nada acudir a cursillos de natación; y sus trayectos 'a culo' para acceder a una pirámide o las escaleras hasta un tercer piso para atender a una niña como fisioterapeuta.

'Me alegro de haber dejado atrás la vergüenza que me daba lanzarme al agua, luego ver que no me hundía, que era capaz de flotar y así aprendí a nadar', ha revelado la aragonesa, que ha valorado haber superado el 'cambio de percepción de ver cómo la veían los demás con mucha lástima'.

'Era como si me clavaran un puñal, al final fue difícil de llevar, y ahora aquí llenando un pabellón', ha señalado la deportista, que ha rememorado que en su primera competición se encontró 'muchas personas con discapacidades muy severas', lo que le supuso un 'bofetón de realidad'.

Poseedora de 90 medallas entre JJOO, mundiales y campeonatos de Europa, Perales ha dicho que 'no cambiaría nada' de su vida, ya que 'todo pasa por algo, cada una de las experiencias necesitamos vivirlas con toda la crudeza'.

A su juicio, la medalla de plata obtenida en Tokio 'se ha colado' en el primer puesto de su ránking, por la grave lesión sufrida antes de los Juegos, que le obligó a 'entrenar 15 días nadando solo con un brazo, luego con los dos, aunque con mucho dolor y mucho trabajo de fisioterapia. A veces tenía que pararme y recolocar el hombro'.

Ha apuntado que los mayores obstáculos son los 'propios', y que ha tenido 'momentos de bajón' durante su trayectoria, en la que ahora encuentra 'mucha visibilidad' dentro del movimiento paralímpico, incluido el reconocimiento personal que le 'abruma', ya que no se da 'mérito' porque es su vida.

La ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que entrena 6 horas diarias, ha confesado que su primera reacción cuando supo que tendría que vivir con discapacidad ha sido, 'al principio, de tristeza' pero posteriormente se ha convertido en 'orgullo de no rendirte y seguir adelante'.

Entre las competiciones que más le marcaron ha mencionado la primera que disputó en su carrera en Badajoz, los primeros JJPP, el primer récord del mundo, la primera medalla de oro, si bien ha afirmado: 'Me quedo con Río, porque el oro se resistía, y Tokio, por lograr la medalla aún estando lesionada'.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes, ha dicho, es el 'premio con mayúsculas por lo que significa para mí y para mi madre, una seguidora habitual de estos galardones, y para los paralímpicos'.

En el acto, le ha acompañado el atleta paralímpico Alberto Suárez Laso, bimedallista en maratón, que se ha referido a Perales como 'gran merecedora' del galardón.

En su opinión, los deportistas paralímpicos, de una o otra manera, se sienten 'todos un poco reflejados' en ella, que es el 'mayor referente nacional y mundial. Es un orgullo'. EFE

