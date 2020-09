Pérez: 'Con una buena salida, en la curva 2 todo puede pasar'

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que saldrá cuarto en el Gran Premio de Rusia de este domingo, afronta con optimismo la carrera de mañana, ya que consideró que 'con una buena salida todo puede pasar' aprovechando la recta inicial del circuito y su suave primera curva.

'Con una buena salida en la curva 2 todo puede pasar, habrá que buscar posiciones y todo puede ocurrir', manifestó 'Checo' Pérez tras una gran actuación en la sesión clasificatoria.

El piloto de Guadalajara (México) señaló que la clasificación fue 'súper complicada', especialmente por el viento, que complicaba el pilotaje en algunos lugares del circuito.

'La curva 2 era súper difícil hacerla bien, al final lo pude conseguir en la Q3 y pudimos poner una muy buena vuelta compelta, esa fue la diferencia, más de lo que hicimos hoy no pudimos hacer', manifestó el piloto azteca, que la próxima temporada no seguirá en Racing Point y aún no tiene equipo para 2021.

Pese a su gran actuación, Pérez quedó por detrás de los dos Mercedes y del Red Bull del neerlandés Max Verstappen, que se colocó segundo entre los dos monoplazas de la escudería alemana.

'Max simplemente estaba en otro nivel, con los Mercedes. Pensábamos que estaba en nuestra categoría, pero al empezar ya veíamos que iba más rápido', manifestó 'Checo' Pérez. EFE

