Periodistas abandonan Downing Street como protesta por el veto a colegas

Londres, 3 feb (EFE).- Periodistas británicos abandonaron este lunes Downing Street, residencia oficial del primer ministro, Boris Johnson, como protesta por un intento del Gobierno de vetar a algunos de sus colegas de una sesión informativa oficial, ha revelado el diario 'The Guardian'.

Según ese periódico, portavoces de Downing Street decidieron ofrecer un 'briefing' sobre las negociaciones con la Unión Europea (UE) a un grupo selecto de periodistas y prohibieron la entrada a representantes de medios como 'The Independent', 'The Mirror', 'Huffington Post' y 'PoliticsHome', entre otros.

Uno de los asesores del primer ministro británico invitó a los periodistas vetados a abandonar el edificio, según 'The Guardian'.

Como respuesta, parte de los periodistas que sí podían asistir a la sesión informativa salieron también de Downing Street, incluidas estrellas televisivas como la periodista de la BBC Laura Kuenssberg y el de ITV Robert Peston, así como profesionales del 'Daily Mail', 'The Telegraph', 'The Sun', 'Financial Times' y 'The Guardian'.

Portavoces del Gobierno ofrecen regularmente 'briefings' a los periodistas que están acreditados para cubrir la información sobre el Ejecutivo.

Un representante de Downing Street indicó a 'The Guardian' que esta mañana se celebró una de esas sesiones, a las que pudieron acceder todos los profesionales acreditados, pero que por la tarde se organizó un encuentro 'más pequeño y selecto, para periodistas especializados sénior'.

Ese portavoz indicó que el Gobierno continuará ofreciendo reuniones informativas dos veces al día para todos los medios acreditados, pero se reserva el derecho a 'informar a periodistas de forma exclusiva o en grupos diversos cuando así lo considere'. EFE