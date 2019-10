Periodistas creen que hay menos 'desprecio' por temas de género en los medios

Medellín (Colombia), 4 oct (EFE).- Los medios están empezando a darle cabida a los temas de género y el 'desprecio' por las historias relacionadas con la mujer se ha transformado, concluyeron este viernes periodistas que participan en Medellín en el Festival Gabo.

En el panel 'Los retos de la cobertura de la desigualdad de género', sus participantes demarcaron los límites entre el activismo y el periodismo, además de presentar una visión positiva sobre el espacio que han ganado con una lucha que deben 'cristalizar' en mayores avances.

'Lo medios están empezando a darle cabida a los temas de género, pero siempre a codazos, nunca con las puertas abiertas', expresó la periodista y activista argentina Gabriela Figueroa.

La colaboradora de medios digitales como Vice Argentina y Socompa y reciente ganadora de la beca de periodismo sobre desigualdad de género 2019, señaló que hay un poco más 'sensibilidad' y 'aceptación' con ciertas notas o propuestas que antes no había.

'El lugar que hay es el que abrimos con esta lucha, que se va librando en todos los espacios no solo en las marchas en las calles sino también en los espacios laborales', apostilló Figueroa.

Para ella, el feminismo 'interpela de manera inusitada y tremenda al periodismo', bajo esa tendencia consideró que las redacciones 'no se pueden quedar afuera' y deben atender ese tipo de temáticas.

Instó a sus colegas a mantener una unión que les permita apoyarse no solo en las expresiones más violentas sino con los 'micromachismos' con los que conviven.

Una visión más cruda pero al mismo tiempo esperanzadora en el oficio presentó la subdirectora del diario El País, Montserrat Domínguez, al señalar que percibe un 'cambio profundo' en las redacciones que conoce en España.

Detalló que esos avances no se limitan solamente a los cargos o a la figura de editora de género, sino que 'en buena parte surge de abajo cuando encuentra arriba una recepción'.

'Ese desprecio que había por los temas que afectaban a la mujer, tengo la sensación que está empezando a transformase', afirmó Domínguez.

En ese sentido, agregó que ha palpado que esa transformación está 'en manos' de las periodistas más jóvenes, pero corresponde a ellas 'cristalizarla y empujar más allá'.

Aunque de alguna manera el activismo feminista y periodista 'pueden entrar en más de una ocasión en lucha', la periodista española considera que pueden convivir.

Esa apreciación la contrastó la periodista, escritora y activista feminista peruana Gabriela Wiener, para quien defender ciertos temas en sus escritos le ha restado, de alguna manera, credibilidad cuando habla de los derechos de las mujeres y del feminismo como periodistas.

'Yo desde mis columnas, por ejemplo, no tengo ninguna credibilidad, yo ya ejerzo con la credibilidad perdida', reflexionó la columnista de The New York Times en español, eldiario.es y La República de Perú.

No obstante, enfatizó en que el feminismo 'está siendo un motor de cambio' y valoró que las mujeres estén 'alzando la voz' sobre los temas de desigualdades.

Para la editora de Revista Orsai, Josefina Licitra, las periodistas deben hallar una medida justa entre la cercanía que necesitan para conocer los detalles y la distancia que requiere una cobertura para tener 'cierta perspectiva' sobre lo que van a relatar.

Asimismo, concluyó que los 'verdaderos fiscales de género hoy en los medios ni siquiera son las editoras de género, es Twitter, son los movimientos' en las redes sociales.

'Agarran un titular y dicen 'esto es machista', 'esto es discriminatorio', 'esto es condenatorio'. Los medios tienen que actuar de modo reactivo ante los papelones que cometen y le son señalados en las redes sociales', enunció la argentina. EFE