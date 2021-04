Periodistas denuncian 'acoso digital' a comunicadores en países de América

Miami, 20 abr (EFE).- Varios representantes de organizaciones periodísticas del continente americano señalaron este martes que el acoso a los comunicadores en las redes sociales es 'lo más preocupante' para el ejercicio de la libertad de expresión en América, incluido Estados Unidos.

Durante un panel organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su reunión semestral, en el que se expusieron agresiones contra periodistas y medios en el continente, la estadounidense Madeline Lamo señaló que 'en estos momentos es muy peligroso ser periodista en Estados Unidos'.

'Hemos disfrutado mucha libertad y tolerancia comparado con otros países, pero este último año ha sido muy difícil', afirmó Lamo en representación de la organización Reporters Committee for Freedom of the Press (Comisión de Periodistas para la Libertad de Prensa).

Lamo se basó fundamentalmente en el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero por seguidores del ahora expresidente Donald Trump y narró cómo 'las cámaras de los periodistas fueron destruidas', además de los 'insultos' que recibieron los medios en su país.

'Maten a los medios', aseguró Lamo que se podía leer en una puerta del Capitolio.

'Vivimos un sentimiento muy en contra de los medios, eso se verbalizó por la misma boca de Trump y en su cuenta de Twitter, donde demonizó a la prensa' antes de que la plataforma digital la cancelara, señaló.

Según Lamo, 'el tono de la Casa Blanca ha cambiado ahora. Biden no se pasa el tiempo mandando tuits para criticar a la prensa. Como periodistas, esperamos poder retomar una relación mas pacífica con el Gobierno', acotó la representante de Estados Unidos.

CUBA Y LOS ARRESTOS DOMICILIARIOS A PERIODISTAS

El periodista independiente Henry Constantín, que dirige la publicación digital 'La Hora de Cuba', explicó por su parte que el arresto domiciliario a la prensa independiente 'se ha vuelto el pan de cada día' en la isla.

'Tres colegas ahora mismo están retenidos en sus casas desde el miércoles pasado. Las retenciones se deben al congreso del partido (Comunista de Cuba, PCC, el único legal), que terminó ayer', dijo Constantín en conexión desde la provincia cubana de Camagüey.

De acuerdo con el comunicador, cada vez que hay una fecha relevante las viviendas de los periodistas amanecen rodeadas por agentes de la Seguridad del Estado.

'El teléfono se ha vuelto una herramienta poderosa, por eso se los arrebatan', añadió.

Constantín, que afirmó no haber avisado en redes sociales de su participación hoy en el panel, para que no cortaran su internet, destacó que a finales de noviembre pasado unas 300 personas protestaron cerca de diez horas en la calle frente al ministerio de Cultura para que cese la persecución de periodistas independientes.

También habló de la protesta en el barrio habanero de San Isidro, donde varios artistas y comunicadores realizaban una huelga de hambre y un encierro.

'En ese grupo había varios periodistas independientes (...). Los sacaron a todos a la fuerza agentes disfrazados de sanitarios y los sometieron a un duro proceso de arresto domiciliario sin orden judicial', sentenció.

Esa noche, dijo, el Gobierno realizó el corte de internet más grande del que se tienen noticias hasta ahora.

'Nunca ha sido un corte tan global, del cual se salvaron solamente las embajadas', explicó.

Constantín denunció que desde hace más de una semana está detenido, incomunicado y sin acusación formal el youtuber 'El Gato de Cuba', un humorista.

El periodista lamentó que 'la libertad de información en Cuba sigue siendo un sueño'.

BOLIVIA: VUELVEN LOS 'GUERREROS DIGITALES'

Por Bolivia, el periodista Jorge Carrasco señaló que 'este año, la mayoría de las agresiones (a comunicadores) vienen de grupos que apoyan al Gobierno' del actual presidente Luis Arce, del mismo partido que el expresidente Evo Morales.

La situación con los ataques a la prensa 'no está en los niveles de cuando (ejercía el expresidente) Evo Morales, pero la tendencia es preocupante y las investigaciones para dar con los responsables no avanzan', señaló.

Según recordó, durante el Gobierno de Morales 'se fundó un sector: 'los guerreros digitales', una oficina que tenía que ver con redes sociales y era dirigida desde el Gobierno. Eso ha empezado a retomarse otra vez', afirmó.

PERIODISTAS MEXICANOS FRENTE A LÓPEZ OBRADOR

Martha Ramos, Coordinadora Nacional Editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), criticó la pésima relación de algunos medios con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según reseñó, el ejercicio periodístico se ha visto empeorado por 'el discurso mañanero del presidente', en referencia a la rueda de prensa diaria del mandatario.

'Lo que ha hecho es agudizar sus ataques a la prensa, ha dejado atrás calificativos simplones para afilar la voz frente a los medios que ni siquiera critican lo que él hace, sino documentan las decisiones del Gobierno federal, la crisis de salud, de modificaciones a la constitución', señaló.

'López Obrador se precia de no hacer censura, pero una forma muy sofisticada de censura es cuando un reportero siente miedo de hacer una pregunta en una conferencia de prensa. Eso está pasando ahora', zanjó Ramos. EFE