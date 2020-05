Periodistas paraguayos reivindican derechos laborales tras oleada de despidos

Asunción, 5 may (EFE).- Periodistas paraguayos de distintos sindicatos y organizaciones se concentraron este martes en el centro de Asunción para solidarizarse con los más de 100 compañeros despedidos el lunes y protestar por las decisiones de los grandes grupos de medios durante la pandemia del coronavirus.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) estima que desde que inició la crisis sanitaria, a principios de marzo, unos 300 trabajadores de medios de comunicación han perdido su trabajo, entre despidos, suspensiones y planes de retiro voluntario.

Unos días después del 1 de Mayo y del Día del Periodista Paraguayo, el 26 de abril, centenares de periodistas, camarógrafos, maquilladoras y otros profesionales de los medios de comunicación conocieron su despido en medio de una cuarentena que ya lastra la economía del país.

Una treintena de periodistas salieron a manifestarse con mascarillas, guantes y la distancia correspondiente para defender los derechos laborales de sus colegas.

Al grito de 'Se va a acabar la dictadura patronal' o 'Basta de despidos' y pancartas con reclamos similares, los periodistas expresaron su oposición ante los despidos en una céntrica plaza de Asunción.

El secretario general del SPP, Jimmy Peralta, comentó a Efe que la cuarentena ha servido a los propietarios de los medios para experimentar 'cuánto pueden ahorrar en mano de obra' sin protestas 'porque la gente no puede reaccionar'.

'Decir que la empresa no tiene dinero para pagar salarios pero sí para pagar 10 o 15 salarios de indemnización es mentira. Lo que aprovechan es que la ciudadanía en general no tienen capacidad de reaccionar y las organizaciones, en esta situación, no pueden movilizarse', manifestó.

Peralta alertó de que los despidos van a 'precarizar todavía más' la situación de los medios de comunicación y eso supondrá 'más trabajo para los compañeros', ya que las empresas 'siguen produciendo contenidos'.

'El Estado está dejando de manera libre que las patronales desvinculen a trabajadores y eso precariza la situación de los trabajadores que se quedan y la situación de pandemia de los que se fueron', expresó el secretario general del SPP. EFE