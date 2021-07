Perrone: 'Estamos contentos, pero tenemos que seguir creciendo como equipo'

Tokio, 27 jul (EFE).- Felipe Perrone, una de las referencias de la selección española de waterpolo, aseguró que están 'contentos' tras haber sumado su segunda victoria en los Juegos de Tokio ante Montenegro, pero aseguró que todavía tienen que 'seguir creciendo como equipo'.

'Tenemos que seguir jugando mejor y estar preparados para los cuartos de final', indicó Perrone, quien indicó que si España vence a Kazajistán el próximo partido asegurarán el pase a cuartos, el 'primer objetivo'.

El jugador español valoró la victoria ante el cuadro montenegrino, que 'estaban jugando un waterpolo increíble y fueron los ganadores de la Liga Mundial (en junio), así que era un partido muy, muy importante'.

Consideró clave haber frenado al fenómeno Aleksandar Ivovic, que tan solo pudo conseguir dos goles: 'Es un jugador increíble, uno de los mejores del mundo. Marc Larumbe hizo un trabajo increíble y le defendió muy bien, y Dani (López Pinedo) también estuvo increíble (11 paradas en 17 disparos)'.

Añadió que el torneo olímpico es difícil y exigente: 'No es fácil. El domingo jugamos contra Serbia hasta el último segundo. Hoy, el partido ha vuelto a ser duro. No se trata sólo de cómo juegas, sino de cómo descansas, cómo comes y cómo te cuidas, porque es un torneo muy, muy largo', explicó Perrone, quien aseguró que dada las condiciones físicas España debe jugar 'en equipo', que es una de las 'principales características y fortalezas'.

Dani López Pinedo comentó que para los componentes de la selección 'es muy importante competir y ganar a este tipo de equipos. Es muy bueno empezar la competición así (con dos victorias). Es increíble'.

También opinó que todo el conjunto había defendido 'muy bien', especialmente contra Ivovic, y sobre las opciones de la selección señaló que 'hay un largo camino hasta la final'. 'Tenemos un muy buen espíritu de equipo y tenemos que preparar cada partido como si fuera una final. Vamos a ver dónde llegamos', indicó.

El triunfo ante Montenegro, segundo en la competición tras estrenarse con otra gran victoria ante Serbia, la actual campeona olímpica, refuerza la confianza de la selección nacional, como reconoció el seleccionador, David Martín, que considera que si su equipo juega al nivel que puede es capaz de cualquier cosa.

Acabar la fase de grupos con los mayores puntos posibles es determinante a la hora del trascendental cruce de cuartos, con lo que estas dos victorias sitúan a España en una situación muy prometedora. EFE

jap/jad