Perú cuenta los días para convocar a Rhyner, del Cádiz

Lima, 16 jul (EFE).- La Federación Peruana de Fútbol (FPF) cuenta los días para convocar a su selección al defensa central helvético-peruano Jean Pierre Rhyner, que la semana pasada consiguió con el Cádiz ascender a la primera división del fútbol español.

El interés por Rhyner del seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, viene desde antes de la exitosa temporada en el Cádiz, pero tras el ascenso ha aumentado el deseo de que forme parte de la lista de convocados con miras al inicio de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

'Hace más de un año ya se había presentado documentación debido al interés que había mostrado tanto el jugador como el comando técnico', confirmó este jueves el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, al canal UCI Deportes.

'Luego sé que hubo una serie de cambios en la comisión de estatutos de jugadores de la FIFA que hicieron un poco lento el trámite y con la pandemia se aplazó más', incidió García Pye.

El futbolista, de 24 años, que esta temporada ha disputado nueve partidos bajo las órdenes del técnico Álvaro Cervera, está pendiente de recibir el permiso de la FIFA para poder ser convocado por la selección de Perú

'Esperemos que en unos días ya tengamos la autorización, pero reitero que esto no es de ahora. Es una feliz coincidencia por el tema del ascenso, pero es un tema mutuo que tiene más de un año', detalló García Pye.

El gerente de la selección peruana aclaró que los trámites no están relacionados con su nacionalidad, pues Rhyner, cuya madre es peruana, fue inscrito con esta nacionalidad al nacer.

'Es una cuestión deportiva. Al estar inscrito en la asociación suiza (de fútbol), necesitaba hacerse este trámite sobre la base del reglamento vigente', apuntó.

Desde Perú siempre se ha contemplado la posibilidad de que Rhyner vistiese algún día la camiseta de la Blanquirroja ni bien comenzó su carrera en el Grasshoppers suizo.

Esta opción ha cobrado fuerza después de que el nivel de Alberto Rodríguez y Christian Ramos, los dos defensas centrales que formaban el equipo titular de Perú en el Mundial de Rusia 2018, sufriesen un declive en su rendimiento que los haya dejado en el último año fuera del combinado nacional.

Desde entonces Gareca ha recurrido para formar la parte central de la defensa a Luis Abram, del Vélez Sarsfield argentino, y Anderson Santamaría, del Atlas mexicano, y recientemente recuperó a Carlos Zambrano, ahora en el Boca Júniors. Queda vacante una cuarta plaza de defensa central para la que Rhyner es un claro candidato.

Rhyner no ha ocultado nunca su deseo de ser convocado por Perú desde sus inicios de carrera. 'Ser convocado depende de mí. Estoy preparándome y con mucho gusto voy a defender los colores de Perú. Me ilusiono con poder ser convocado para octubre', dijo Rhyner el miércoles en declaraciones a la emisora Fiesta FM.

'Me faltaba el pasaporte peruano, pero ya hice los trámites y lo tengo. Espero la respuesta de FIFA para que me habilite. Con Gareca nunca hablé personalmente, pero sí con gente de la Federación que me visitó en España', explicó.

El defensa del Cádiz se definió como un central agresivo, con buen juego de cabeza y capaz de anticipar ciertas situaciones del partido.

Sus referentes son el defensa del Real Madrid Sergio Ramos, al que calificó de 'un gran capitán', y en el ámbito peruano a Zambrano, del que destacó su agresividad. EFE