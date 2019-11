Perú declara 'procedente' nuevo pedido a España de extradición de exjuez

Lima, 12 nov (EFE).- Un juez peruano declaró 'procedente' un nuevo pedido de extradición a España del exmagistrado César Hinostroza, para que sea investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

La decisión fue tomada este martes por el juez supremo Hugo Núñez, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a solicitud de la Fiscalía Suprema especializada en delitos de funcionarios públicos.

Hinostroza, quien llegó a España en octubre de 2018 huyendo de la Justicia peruana, es acusado por la Fiscalía de su país de haber liderado una red de corrupción al interior de la Judicatura conocida como 'Los cuellos blancos del puerto'.

La Justicia española ya aprobó en mayo pasado extraditar al exmagistrado a Perú por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, pero no por el de organización criminal, por el que también estaba reclamado.

EL NUEVO PEDIDO

La Fiscalía peruana señaló que durante las investigaciones contra Hinostroza se advirtieron nuevos hechos ilícitos cometidos en 2015, cuando presidía la Corte Superior de Justicia del Callao.

Sostuvo que el exjuez supremo recibió un 'donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio' del accionista de un hotel que buscaba que designe y mantenga en el cargo a una jueza para que falle a su favor.

Al respecto, el juez Núñez consideró que 'existen suficientes elementos de convicción que generan una causa probable de procesamiento' y que se cumplieron los 'presupuestos de procedibilidad' para la nueva solicitud de extradición.

Dispuso, en ese sentido, que se forme el cuaderno de extradición con las copias certificadas de las piezas procesales, que luego será remitido a la Sala Permanente de la Corte Suprema.

LA POSICIÓN ESPAÑOLA

La Audiencia Nacional de España ratificó el pasado 23 de septiembre la decisión favorable a la extradición de Hinostroza, aunque rechazó el delito de organización criminal, ya que, según apuntó, las personas que supuestamente formaban parte de ella no fueron acusadas por el Parlamento peruano.

Hinostroza fue reclamado por Perú por haber hecho gestiones entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores judiciales, así como por encabezar una 'organización criminal dedicada a realizar nombramientos de personal y ratificaciones ilegales de los mismos dentro del poder judicial, utilizando para ello su cargo'.

La Audiencia Nacional descartó, además, que se haya vulnerado el derecho a su presunción de inocencia y que haya sido objeto de una persecución política, tal como argumentó el exmagistrado, quien permanece en libertad, con medidas cautelares, mientras se concreta su extradición.

UN CASO POLÉMICO

Este caso causó una gran polémica en Perú y provocó la disolución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura y la destitución y detención de jueces, así como una propuesta de reforma judicial y política impulsada por el presidente Martín Vizcarra.

Esta semana la encarcelada líder opositora Keiko Fujimori, quien es investigada por presunto lavado de activos, señaló que 'es falso que haya contactado alguna vez al juez Hinostroza', tal como declaró ante la Fiscalía el empresario Jorge Yoshiyama.

El empresario dijo que Fujimori mantuvo contacto con el exjuez para que este resuelva una casación que interpuso ante la Corte Suprema y desestime la investigación contra ella y su esposo, el estadounidense Mark Vito.

En un audio publicado el año pasado, Hinostroza hace referencia a una reunión con una 'señora K', que muchos identificaron con Keiko, pero esta y sus seguidores niegan que se trate de ella.

'Jamás lo he visitado, nunca lo he llamado, ni le he pedido favor alguno', agregó la líder opositora, quien está a la espera de que el Tribunal Constitucional analice un pedido para su liberación. EFE