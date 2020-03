Perú detendrá a turistas que incumplan estrictos protocolos por coronavirus

Lima, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Perú endureció las medidas para afrontar el brote de coronavirus y advirtió que los turistas que incumplan con presentar una declaración jurada de salud o los protocolos de cuarentena serán denunciados y podrían ir a prisión.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) informó este viernes que el Ejecutivo señaló que los turistas tienen la obligación de presentar una Declaración Jurada de Salud del Viajero para prevenir el COVID-19 y que el incumplimiento de ese requisito implica la comisión del delito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas y violación de medidas sanitarias.

Recordó además que las personas que provengan de países 'con antecedentes epidemiológicos', como Italia, España, Francia y China, deben sujetarse a un período de aislamiento domiciliario por 14 días, sin poder salir de su habitación de hotel.

'En caso el turista quiera salir de su habitación e irse antes de los 14 días, el hotel comunicará a la Policía Nacional la flagrante violación' de varios artículos del Código Penal, remarcó.

PERMANENCIA EN HOTELES

Canatur precisó que si durante el período de aislamiento el huésped presentase sintomatología de infección respiratoria, el personal y el gerente del hotel 'deberán comunicarse urgentemente con la autoridad sanitaria de la jurisdicción para adoptar las medidas necesarias'.

El turista 'deberá estar confinado en su habitación durante el tiempo de la permanencia de la cuarentena' y deberá asumir todos sus gastos 'mientras dure su permanencia en el hotel y su confinamiento en la habitación asignada'.

'La Policía Nacional del Perú tendrá la facultad de detener y conducir a los turistas a la comisaría respectiva para los procedimientos que correspondan, en virtud que el incumplimiento de la cuarentena se estable como delito de exposición a la salud y propagación de enfermedades peligrosas, las cuales tienen pena de prisión', remarcó.

TURISTAS EN LIMA

Mientras se implementa este protocolo, que entrará en vigencia este lunes, grupos de turistas provenientes de Europa y Asia apuran el paso para salir de Perú antes del inicio de la suspensión, por 30 días, de vuelos provenientes y con destino a dichos continentes.

Las agencias de viajes han sido contactadas por los turistas para acceder al adelanto de sus vuelos, o en caso contrario, para que ayuden a buscar rutas que permitan su retorno.

'Muchas de las aerolíneas están dando facilidades sin penalidades o diferencia tarifaria', señaló este viernes a Efe una ejecutiva de ventas de una agencia de viajes, que agregó que la mayoría de los turistas que planeaba llegar al país canceló sus reservas y los hoteles se ha sumado a dar las facilidades del caso.

En tanto, en las calles del turístico distrito limeño de Miraflores decenas de peruanos que tenían previsto visitar Europa buscaban postergar para varios meses después sus billetes de avión y otras que llegaron de visita ahora deberán acortar sus vacaciones en el país o pasar 14 días aislados.

'Tenía mi billete de retorno (a España) para el 28 y lo he tenido que adelantar para el 15 porque el 16 cierran fronteras y no dejarán salir ni entrar vuelos, así que he tenido que pagar para poder volver a mi lugar de residencia y no quedarme aquí atrapada', narró a Efe Laura Sanchez, que llegó a Perú de visita.

PERUANOS EN EL EXTERIOR

Debido a que la norma rige también para los vuelos que provengan de Europa y Asia, muchos peruanos que viajaron a esos destinos por turismo o estudio también buscan opciones que les permitan retornar.

En esa línea, el Gobierno dispuso la implementación de 'puentes aéreos', tal como anunció el primer ministro, Vicente Zeballos, quien remarcó que la prohibición de vuelos se da bajo el derecho a defender la integridad y salud de los peruanos.

En Perú también se han suspendido las clases en colegios y universidades hasta el 30 de marzo, se ha prohibido la celebración de reuniones de más de 300 personas y se ha comenzado una campaña de vacunación de dos millones de adultos mayores contra el neumococo.

El Gobierno elevó durante la tarde de este viernes a 38 la cifra de personas contagiadas de coronavirus, diez más que a primera hora del día, entre las que se reportó el primer caso en la ciudad sur andina del Cusco, el principal centro turístico del país. EFE

