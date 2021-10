Perú retoma cumbres de zonas fronterizas en provincia limítrofe con Bolivia

Lima, 26 oct (EFE).- Las autoridades peruanas retomarán este jueves en la selva amazónica limítrofe con Bolivia sus cumbres nacionales de zonas fronterizas, interrumpidas desde hace casi dos años por la pandemia de la covid-19.

La Reunión del Consejo Nacional para el Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Conadif) se desarrollará bajo la organización del Ministerio de Relaciones Exteriores en Sandia, capital de la provincia del mismo nombre que pertenece a la sureña región de Puno.

Este encuentro entre representantes del Gobierno nacional con gobernadores regionales y alcaldes de zonas fronterizas de Perú no se celebraba desde diciembre del año 2019, cuando la reunión tuvo lugar en la ciudad de Chachapoyas, capital de la norteña región Amazonas.

En esta nueva ocasión, la segunda que se celebra fuera de Lima, los ministros informarán sobre la lucha contra la pandemia del covid-19 y la acciones emprendidas por cada una de las carteras para la promoción del desarrollo social.

Asimismo, se buscará aprobar una agenda 2021-2026 para el desarrollo e integración fronteriza con una serie de compromisos a cumplir durante el vigente mandato del presidente de Perú, Pedro Castillo.

El perímetro fronterizo de Perú es de 7.703 kilómetros, conformado por 84 municipios pertenecientes a 24 provincias de nueve departamentos, cuya superficie en conjunto abarca el 26 % del territorio nacional y albergan 1,1 millones de habitantes, entre ellos 30 pueblos indígenas.

En estas zonas se registra en promedio que el 40 % de los niños de menos de 3 años padece anemia, el 44 % de las viviendas no tienen suministro de agua potable, el 63 % no cuenta con desagüe y el 87 % no goza de conexión a internet. EFE

