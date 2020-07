Perú supera las 18.000 fallecidos por la epidemia de la COVID-19

Lima, 25 jul (EFE).- Perú superó este sábado los 18.000 fallecidos por la epidemia de la COVID-19 y se acercó a los 380.000 casos desde que se detectó al primer enfermo con el coronavirus en el país, el pasado 6 de marzo.

El reporte diario del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas horas murieron otras 187 personas, con lo que el total nacional de decesos se elevó a 18.030.

Este viernes, un portavoz del Minsa había informado que se están investigando otras 22.000 muertes para determinar si están vinculadas con la enfermedad, que tiene a Perú como el séptimo país en el mundo y el tercero en Latinoamérica con más casos.

Desde el anterior informe, se detectaron otros 3.923 infectados, lo que incrementó a 379.884 el total nacional, mientras que otras 3.707 personas se recuperaron, con lo que ya son 263.130 las que recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria.

De esa manera, Perú tiene actualmente 98.724 casos activos, mientras que los hospitalizados llegan a 13.043 y el total de pruebas, entre rápidas y moleculares, que se han hecho para detectar la enfermedad asciende a 2.206.105, con 22.342 en las últimas horas.

INCREMENTO DE CASOS

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconoció este sábado que la cifra de infectados con la COVID-19 seguirá aumentando ante la finalización de la cuarentena nacional y las medidas para la reactivación económica, que comenzaron el 1 de julio.

'Las cifras se siguen incrementando y se van a seguir incrementando', declaró Mazzetti antes de viajar este sábado con una comitiva gubernamental hacia la ciudad sureña de Arequipa, una de las más golpeadas por la enfermedad en las últimas semanas.

Agregó que los peruanos tienen 'que aprender' que su vida ha cambiado y que su país 'ya no es lo que era antes', y todos tienen que colaborar 'porque en el mundo no hay un país que no haya sido dañado y no hay sistema de salud que resista'.

'Donde sea necesario haremos las intervenciones que sean necesarias, pero lo más importante es que aprendamos', enfatizó antes de negar la posibilidad de que el Ejecutivo tome el control en todas las regiones que sufran un gran impacto de la epidemia.

SOLIDARIDAD ACTIVA

Al respecto, el primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, también sostuvo que es 'este el momento de la solidaridad activa' entre todos sus compatriotas para luchar contra la epidemia.

Cateriano, quien lideró la comitiva que viajó a Arequipa, aseguró que el Gobierno hace todos los esfuerzos para atenuar la crisis sanitaria y que en estos días sostuvo conversaciones con los alcaldes de Cusco, Huánuco y Cajamarca, a quienes les expresó la mejor disposición para colaborar dentro del marco constitucional.

'Invoco a todos, este es un problema que nos involucra como peruanos, ahora el objetivo es derrotar la pandemia y relanzar económicamente al país, no es el momento de confrontación', sostuvo.

DESCENSO EN LIMA

Por su parte, el epidemiólogo Cesar Munayco, ejecutivo del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, adelantó al diario Correo que un estudio de prevalencia del virus que se hace en Lima muestra que 'la curva de casos continúa descendiendo' en la capital peruana.

Lima 'tiene 500 casos sintomáticos por día y otros que son asintomáticos, pero en la curva epidemiológica se consideran a los sintomáticos. De ellos, solamente el 2 % se hospitaliza. A pesar de eso, todavía se siguen complicando los servicios de salud', acotó.

El especialista indicó que Lima registra, en promedio, entre 80 a 100 personas que buscan hospitalizarse diariamente, aunque los contactos telefónicos de personas sintomáticas se han incrementado hasta escalar a unos mil diarios, lo que 'significa que en los próximos días puede haber un incremento de casos'.

Munayco añadió que el Centro Nacional de Epidemiología espera cerrar su estudio este sábado y en los próximos días dará los resultados que, en el caso de Lima, podrían mostrar un porcentaje de infectados de alrededor del 20 a 25 % de la población, que llega a 10 millones de habitantes.

BÚSQUEDA DE VACUNA

A su turno, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, confirmó que el Gobierno peruano ya está tomando acciones para asegurar el acceso a la futura vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2.

'Hay más de cien proyectos de vacuna en el mundo. Estamos privilegiando esos vínculos con los diez proyectos que mayor avance han registrado en estos últimos tiempos', detalló.

López Chávarri indicó que el Gobierno también trabaja acuerdos con organismos internacionales y fundaciones, además de estar coordinando con el sector privado nacional para apoyar los proyectos nacionales que buscan lograr una vacuna con el virus. EFE