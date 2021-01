Perú supera los 2.000 casos diarios, entre los que figura un ministro

Lima, 8 ene (EFE).- Perú volvió a superar los 2.000 casos diarios de la covid-19, según el último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa), que elevó a 1.029.471 el total de infectados en el país por la pandemia, que tiene entre sus nuevos afectados al ministro de Ambiente, Gabriel Quijandría.

Los datos ofrecidos este viernes señalaron que en las últimas 24 horas se detectaron otros 2.003 casos y 96 personas fallecieron, lo que elevó a 38.145 los decesos causados por la enfermedad.

El total de recuperados también llegó a 966.447, con 2.093 personas que fueron dadas de alta en un centro médico o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria.

De esa manera, en Perú hay actualmente 24.879 casos activos, 5.878 de los cuales están hospitalizados y 1.410 en unidades de cuidados intensivos (UCI).

MINISTRO CONTAGIADO

Este viernes, el Ministerio de Ambiente peruano confirmó que el titular de esa cartera, Gabriel Quijandría, recibió el resultado positivo para la covid-19.

Su despacho informó que Quijandría es una 'persona vulnerable como resultado de una intervención quirúrgica', por lo que se ha decidido que permanezca aislado y supervisado en las instalaciones médicas instaladas en la Villa Panamericana de Lima.

'El Ministerio del Ambiente exhorta a la población a mantener las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno: uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y frecuentar espacios con ventilación', concluyó.

CUIDADOS EN EL EJECUTIVO

Al respecto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, remarcó que en las reuniones del Ejecutivo con el presidente Francisco Sagasti, quien tiene 76 años, se toman todas las precauciones sanitarias, que incluyen llevar mascarilla y colocarse a una distancia prudencial.

'De encontrarse una persona positiva, ya ha ocurrido antes al interior del Gabinete en diferente momento, se hace lo que con cualquier persona que está positiva, y las personas de alrededor con riesgo se toman las pruebas', remarcó.

Quijandría participó este miércoles en la sesión del Consejo de Ministros y el jueves cumplió actividades en la región amazónica de Madre de Dios junto a altos funcionarios de su despacho y autoridades regionales y municipales.

NUEVA VARIANTE

Por otra parte, el Ministerio de Salud confirmó que ya se detectó en Lima el primer caso de la variante británica del coronavirus SARS-CoV-2, cuya mutación lo hace hasta un 70 % más contagioso que la cepa original causante de la covid-19.

Mazzetti detalló que la variante fue detectada en una mujer que no ha viajado al extranjero en los últimos meses, pero que recientemente estuvo en una reunión familiar durante las fiestas navideñas, y ahora cumple cuarentena en su domicilio porque los síntomas que 'ha tenido son leves'.

Las pruebas que se han tomado a sus familiares dieron positivo para dos de ellos, pero aún se espera confirmar si también han sido afectados por la variante británica del virus.

'No sabemos de qué forma ha adquirido la mutación. El virus circula y no tenemos esos detalles para saberlo, salvo que haya algún contacto clave como haber viajado al extranjero, que no es el caso', explicó Mazzetti.

REBROTE EN EL PAÍS

El hallazgo de la nueva variante de la covid-19 en Perú se reportó cuando el país registra desde hace diez días un aumento 'lento pero progresivo' de los nuevos contagios y de los fallecimientos, aunque Mazzetti reiteró que aún se trata de un rebrote que aún no lleva a declarar el inicio de una segunda ola.

'Cuando hablamos de olas, depende de la pendiente como suban los casos. El incremento es lento todavía y no exponencial. Por eso hablamos de un rebrote, pero eso no quita que las cifras puedan modificarse en algún momento', acotó.

En ese sentido, el Gobierno peruano está a la espera de recibir este mes del laboratorio chino Sinopharm un primer lote de un millón de dosis de la vacuna de la covid-19 para comenzar a inmunizar a su población.

En total, Perú ha acordado con Sinopharm, AstraZeneca y la iniciativa multilateral Covax la compra de cerca de 66 millones de dosis que cubrirían la totalidad de su población, de 32,6 millones de personas. EFE