Perurena: 'Muchos quieren entrar en JJOO y los de dentro debemos defendernos'

Natalia Arriaga

Madrid, 3 nov (EFE).- El Congreso que la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) inaugura este miércoles en Roma será el de la despedida del español José Perurena, presidente del organismo durante los últimos 13 años y que deja el cargo convencido de que llegará 'un equipo sólido', que sabrá 'defender' la cuota de su deporte en los Juegos Olímpicos frente a las nuevas disciplinas que piden paso.

Perurena (Madrid, 1945), piragüista en México 1968, miembro del COI entre 2011 y 2019, presidente de los Juegos Mundiales de deportes no olímpicos, considera que ha conseguido 'dar visibilidad' a su deporte, 'consolidarlo en el programa olímpico' y llevarlo al terreno de 'la igualdad', al equiparar el número de pruebas masculinas y femeninas (8/8, frente a 12/4 cuando llegó a la presidencia) y lograr su admisión en los Juegos Paralímpicos.

El próximo sábado, las 167 federaciones de la ICF elegirán entre el alemán Thomas Konietzko y el ruso Evgenii Arkhipov al sucesor del español. El germano es vicepresidente desde 2006; el ruso preside la federación de su país desde 2008.

Orgulloso de los éxitos del piragüismo español, Perurena se atreve a vaticinar que los resultados en París 2024 serán 'iguales o mejores' que en Tokio 2020, donde los palistas de la delegación obtuvieron tres medallas de plata. 'Somos la envidia del mundo', aseguró en una entrevista con Efe.

P. Nada le impedía seguir en el cargo, pero hace ya tiempo que anunció su adiós a la presidencia de la ICF. ¿Siente pena al dejar la dirección del que ha sido el deporte de su vida?

R. Siempre da pena. Llevo en esto 50 años. Seguiré como presidente de los Juegos Mundiales, así que no me desconectaré del todo. Pero con los retos que tenemos por delante, hace falta un mismo equipo para los próximos diez años. Podría haber estirado el chicle algo más, pero no tanto.

P. ¿Cuáles son esos retos?

R. El programa de los Juegos Olímpicos. Es el reto más importante que tenemos. Son muchos los deportes que han pedido entrar y los que estamos dentro tenemos que defendernos.

P. ¿Ve alguna amenaza para el estatus olímpico del piragüismo?

R. No lo creo. Al revés. En Tokio 2020 entró en el programa la canoa femenina y ha sido un éxito igual o mayor que la masculina. En París 2024 se incorporará el eslalon extremo. Estamos consolidados. Pero somos el quinto deporte olímpico por número de medallas y el séptimo por cuota de participantes y, si hay que introducir otros, todo el mundo se fija en nosotros. Vamos a procurar que no nos toque o, si nos toca, que sea de refilón.

P. ¿Ha cumplido los objetivos con los que llegó a la presidencia?

R. El primero era la necesidad de visualización del piragüismo. Se nos veía como un deporte olímpico, pero poco más. Necesitábamos contactos con el COI, con ACNO (comités nacionales), con ASOIF (federaciones internacionales). Luego llegó la consolidación. Otros retos fueron la igualdad, así como la profesionalización y la financiación de la ICF. Creo que son objetivos cumplidos. No hay límite de mandatos en la federación, pero siempre he pensado que tres son suficientes y tengo que ser coherente con mis ideas. Me voy por responsabilidad. Como decía Juan Antonio Samaranch, si un presidente está en el cargo solo cuatro años, el que se ha equivocado no es él, sino la asamblea que lo eligió; si está dos o tres mandatos, ese deporte está vivo; si está más de tres, esa asamblea está muerta.

P. Hay dos candidatos a presidente. ¿Está garantizada la evolución de la ICF sea cual sea el resultado?

R. Manifesté hace tiempo mi intención de marcharme para garantizar una transición limpia y sin tensiones. Me he mantenido al margen. Pero todos los que se presentan al Ejecutivo han trabajado conmigo los últimos 12 años. El equipo que surja será un equipo sólido.

P. El tribunal de arbitraje determinó que el paddle surf o stand-up paddle podía ser desarrollado tanto por su federación como por la de surf, aunque correspondía a esta una eventual participación olímpica. En todo caso, ¿ve próximo el ingreso en los Juegos a corto plazo de esta disciplina de popularidad creciente?

R. El programa de París 2024 está cerrado. Ahí no hay posibilidades. Para Los Ángeles 2028 ya han pedido el ingreso el balonmano playa, las carreras de patines sobre ruedas, el stand-up paddle, el sóftbol y el béisbol. Lo veo difícil. Tendría que salir de la cuota que ya tiene el surf y para París han dicho que no a todo lo que supusiera un cambio de cuota.

P. Seguirá al frente de los Juegos Mundiales, considerados la puerta de entrada de los deportes no olímpicos en los Juegos Olímpicos. ¿Se reafirmarán en este papel?

R. Para los Juegos de julio de 2022 contamos ya con unos cien países y 3.600 participantes. Pero la verdadera consolidación llegará en la edición de 2025 en Chengdu (China). Hemos llegado a un acuerdo para llegar a un límite de 5.000 deportistas, pero 400 de ellos será para algún deporte que el COI quiera promocionar, otros 400 para los que elija la ciudad organizadora y 200 para dos o tres disciplinas que no estén en los Juegos Paralímpicos.

P. Pero el calendario de competiciones de escala mundial está muy sobrecargado.

R. Sí lo está. Yo creo que al final vamos a quedar los Juegos Olímpicos, los Juegos Mundiales, los Juegos Universitarios y poco más. A otros no les veo mucha salida.

P. Durante sus años como presidente del piragüismo mundial le habrán dado muchas satisfacciones los éxitos internacionales de los palistas españoles.

R. Desde luego. Junto a Alemania, España está en un escalón superior. Somos la envidia del mundo. Estamos arriba en todas las disciplinas, olímpicas o no: esprint, eslalon, extremo, maratón, stand-up, kayak de mar... Y detrás de los que hay, ahora vienen juveniles y sub-23 muy fuertes. Me atrevería a decir que los resultados en París 2024 serán iguales o mejores que en Tokio 2020.

P. En cambio, en la federación española las aguas no bajan tranquilas, con una moción de censura el próximo día 17 presentada por Javier Hernanz contra el presidente Pedro Pablo Barrios.

R. No quiero entrar, soy presidente de honor de la federación española pero tengo que estar al margen. Solo puedo decir que el 2023 es mañana, está muy cerca, y que ese año nos jugamos la clasificación para París 2024. Tienen que tener todos mucha responsabilidad. EFE

