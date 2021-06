Pessina: 'Me gustaría que jugara De Bruyne'

Roma, 28 jun (EFE).- El jugador italiano Matteo Pessina aseguró este lunes que le gustaría que el belga Kevin De Bruyne jugara el próximo viernes el partido de los cuartos de final de la Eurocopa entre Italia y Bélgica, pese a que la estrella del Manchester City arrastre unos problemas en el tobillo izquierdo.

'De Bruyne demostró en los últimos años que es de los mejores del mundo. Si no está De Bruyne, será mejor para nosotros, pero me gustaría que jugara, me gustaría intentar frenarle', afirmó Pessina en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro).

De Bruyne fue sustituido este domingo durante el Bélgica-Portugal, acabado 1-0 para el seleccionado del español Roberto Martínez, tras recibir un fuerte golpe en un tobillo por una falta de Joao Palhinha. Es duda para la cita con Italia al igual que Eden Hazard, quien abandonó el duelo por un problema en un muslo.

'Son fuertes físicamente y a nivel atlético. Será muy difícil y no solo por su fuerza física, sino también por su calidad, cuentan con jugadores fortísimos. Si queremos llegar hasta el final tenemos que medirnos con los más fuertes, y ahora solo quedan los más fuertes', afirmó Pessina.

A la espera de saber si De Bruyne y Hazard se recuperarán a tiempo, Pessina, centrocampista del Atalanta, tiene claro que las amenazas de Bélgica llegarán desde Romelu Lukaku, delantero que conoce bien porque juega en el Inter de Milán.

'Lukaku es el mejor nueve del mundo. El hecho de haberle ya enfrentado puede ser una ventaja, pero ya lo vimos ayer (por el domingo) contra Portugal, es capaz de aguantar la presión de dos o tres jugadores a la vez', dijo.

Pessina está viviendo un momento de ensueño, tras marcar el gol del 2-0 en los octavos de final contra Austria en Wembley, pero se acordó de los períodos más duros que tuvo que superar.

'Tengo suerte por contar con mi familia, siempre me enseñaron la importancia de ser humilde. En la Serie C (tercer nivel del fútbol italiano) no jugaba y viví momentos complicados. Pensé en dejar el fútbol, pero seguí porque amo el fútbol y quiero practicarlo toda la vida', aseguró.

También elogió la unidad del vestuario italiano, en el que 'todos se sienten importantes' gracias al brillante trabajo desarrollado por el seleccionador Roberto Mancini. EFE