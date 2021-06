Pessina: 'Mi gol fue una explosión de emociones'

Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- Matteo Pessina, el autor del segundo gol de Italia este sábado en el triunfo por 2-1 contra Austria con el que su equipo se clasificó para los cuartos de final de la Eurocopa, aseguró que su diana fue 'una explosión de emociones'.

'Todavía no me he dado cuenta de mi gol a Gales (en la tercera jornada de la fase de grupos), imagínense si me doy cuenta de lo que acabo de hacer. Es fantástico, me lo llevaré en el corazón. Pero lo mejor es que pasamos de ronda, es lo más importante', afirmó Pessina al acabar el partido de Wembley, en declaraciones a la televisión italiana 'Sky Sport'.

'Aquí pueden marcar todos, es lo bueno de este equipo. Contamos con un buen grupo, esta es nuestra fuerza', agregó.

El centrocampista del Atalanta anotó el 2-0 en la prórroga y alivió a una Italia que sufrió mucho en los noventa minutos ante Austria y que estuvo al borde del abismo.

El primer gol 'azzurro' lo firmó Federico Chiesa mientras que Sasa Kalajdzic recortó distancias para Austria, sin poder evitar la eliminación.

'Fue un partido duro, sufrido, fue una explosión de emociones', dijo Pessina al analizar el duelo de Wembley. EFE