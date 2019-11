Peter King, otro congresista de Nueva York que no buscará reelección en 2020

Nueva York, 11 nov (EFE).- El veterano congresista republicano de Nueva York, Peter King, anunció este lunes que no buscará la reelección en las próximas elecciones del 2020, decisión que aseguró fue 'muy difícil' de hacer, tras dos décadas en ese cargo.

'He decidido no ser candidato a la reelección al Congreso en el 2020', indicó el representante de Long Island en un tuit este lunes, quien se convierte en el segundo congresista de Nueva York que no buscará la reelección el próximo año.

El congresista demócrata José Serrano anunció el pasado marzo que no estará en la papeleta electoral, luego de 29 años como representante del sur de El Bronx, porque se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson.

King indicó que tomó la decisión luego de haberlo consultado con su esposa Rosemary, su hijo Sean y su hija Erin.

'La razón principal para mi decisión fue que tras 28 años de estar cuatro días a la semana en Washington DC es tiempo de poner fin a los viajes semanales y estar en casa en Seaford' para compartir con sus hijos y nietos, indicó el político.

'Mi tiempo en el Congreso ha sido una extraordinaria experiencia que ni siquiera me hubiera atrevido a imaginar cuando era un niño o un estudiante universitario que cargaba y descargaba camiones y vagones' en un terminal en Manhattan, recordó King.

El político indicó además que, aunque no busque la reelección, tiene previsto continuar activo en la política 'y mirar qué oportunidades y retos me esperan en estos próximos capítulos de una vida muy afortunada'.

Afirmó que extrañará la energía y dinamismo de una campaña de reelección así como las luchas por la gente que representa en la Cámara de Representantes.EFE